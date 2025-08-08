Mirassol estreará camisa inspirada na Seleção de 1970 em duelo contra o Flamengo

O Mirassol visita o Flamengo neste sábado (9), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Para o confronto no Maracanã, a equipe estreará um uniforme comemorativo em alusão ao título do tricampeonato mundial da Seleção Brasileira. A camisa, além de homenagear a Canarinho, também faz parte da comemoração do centenário do Mirassol, que pela primeira vez disputa a elite no futebol nacional.

A Athleta, empresa responsável pelo material esportivo do Mirassol, e que também era parceira da Seleção Brasileira nas conquistas de 1958, 1962 e 1970, preparou um uniforme com diversas alusões a Canarinho, como as três estrelas (títulos mundiais) nas mangas, o desenho da Taça Jules Rimet no peito e o calção azul e o meião branco, que se tornaram marca do Brasil.

A camisa também conta com o escudo do Mirassol em relevo.

Uniforme do Mirassol que terá estreia contra o Flamengo (Foto: Divulgação/Mirassol)

Primeiro jogo do Mirassol no Maracanã

A partida contra o Flamengo tem um gosto ainda mais especial para o Mirassol. Afinal, essa será a primeira vez que o time joga no Maracanã. E, para conquistar os três pontos no estádio carioca, a equipe chega motivada após três vitórias em quatro jogos (um empate). O último triunfo foi contra o Vasco, na vitória por 3 a 2.

Situação do Mirassol na classificação do Brasileirão antes de enfrentar o Flamengo

Em temporada histórica, o Mirassol vem deixando o seu torcedor orgulhoso. O time ocupa a quinta posição da classificação do Campeonato Brasileiro. Se vencer o Flamengo no Maracanã, poderá ultrapassar o Bahia (quarto), que encara o Fluminense também neste sábado.

