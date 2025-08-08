Vidente faz previsão para Flamengo x Mirassol no Brasileirão

O tarólogo Luiz Filho, do canal “Renascer das Cartas”, fez uma leitura espiritual do confronto entre Mirassol e Flamengo, marcado para sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro. Segundo ele, as cartas indicam um duelo com possibilidades de gols e com leve favoritismo para o time carioca, desde que saiba aproveitar as oportunidades que surgirem durante a partida.

Para o Flamengo, as cartas reveladas foram “Os Enamorados” e “3 de Copas”, associadas à clareza nas decisões, mudanças positivas e melhor desempenho coletivo. De acordo com Luiz Filho, essas cartas apontam que a equipe rubro-negra poderá fazer boas escolhas durante o jogo, melhorar a saída de bola e executar com eficiência as jogadas ofensivas.

- O Flamengo, com algumas alterações e escolhas, pode evoluir no jogo — algo que tem buscado muito - afirmou o vidente, destacando ainda que o time precisa de uma grande atuação para se consolidar.

No lado do Mirassol, a carta da “Morte” foi interpretada como um sinal de dificuldades. Apesar de apontar um time que buscará o ataque, o tarólogo alertou que a equipe paulista tende a deixar muitos espaços na defesa, o que pode ser explorado pelo adversário. O “8” mencionado na tiragem representa um poder ofensivo presente, mas que pode não ser suficiente se houver desequilíbrio defensivo.

A carta que representa o jogo como um todo foi a “4”, simbolizando uma partida franca, com as duas equipes se lançando ao ataque, o que pode gerar emoção e chances de gol para os dois lados. Segundo o vidente, as cartas associadas ao Flamengo surgiram com aspectos mais favoráveis.

Quem vence? Flamengo x Mirassol

“Vejo as cartas do Flamengo mais bem-aspectadas”, concluiu Luiz Filho, sem descartar que o Mirassol poderá equilibrar a disputa caso consiga controlar os espaços e manter uma postura defensiva mais sólida.