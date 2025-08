Flamengo x Mirassol pelo Brasileirão: veja informações sobre venda de ingressos

Após a partida contra o Atlético-MG no meio da semana, o Flamengo recebe o Mirassol no Maracanã. O confronto pelo Brasileirão será no sábado (8), às 18h30 (de Brasília). O ingresso mais barato para o jogo custa R$ 80 (inteira). A venda online é por meio do site ingressos.flamengo.com.br.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo terá desfalque importante para enfrentar o Atlético-MG; veja a provável escalação

A comercialização dos ingressos começou na segunda-feira, às 10h, para os sócios-torcedores do plano Nação Maraca 1 (1 estrela). A venda (pela internet) para o público geral começa nesta quarta-feira, também às 10h. Os pontos de vendas físicos abrirão na quinta-feira.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Ingressos de Flamengo x Mirassol: setor visitante

A torcida do Mirassol ficará localizada na parte superior do Setor Sul. O ingresso custa R$240 (meia R$120).

Setores e Valores:

Norte

- Nação Maraca 1: R$25,00

- Nação Maraca 2: R$35,00

- Nação Maraca 3: R$40,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Sul

- Nação Maraca 1: R$20,00

- Nação Maraca 2: R$28,00

- Nação Maraca 3: R$32,00

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Leste Superior

- Nação Maraca 1: R$30,00

- Nação Maraca 2: R$42,00

- Nação Maraca 3: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Leste Inferior

- Nação Maraca 1: R$35,00

- Nação Maraca 2: R$49,00

- Nação Maraca 3: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Espaço Fla+ - Leste Inferior: R$200,00

continua após a publicidade

Oeste inferior

- Nação Maraca 1: R$45,00

- Nação Maraca 2: R$63,00

- Nação Maraca 3: R$72,00

- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00)

Espaço Fla+ - Oeste Inferior: R$200,00

Maracanã Mais

- Nação Maraca 1: R$181,25

- Nação Maraca 2: R$223,75

- Nação Maraca 3: R$245,00

- Público Geral: R$500,00 (meia R$287,50)

Sul B (Visitante)

- Público Geral: R$240,00 (meia R$120,00)

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real