Arrascaeta é sincero em derrota do Flamengo na Recopa: 'Temos que mudar muita coisa'

LANÚS (ARG) - O Flamengo, em mais uma atuação ruim, perdeu para o Lanús por 1 a 0 e saiu atrás na busca pelo título da Recopa Sul-Americana. Após o jogo na casa do time argentino, Arrascaeta, camisa 10 do time brasileiro, desabafou sobre as mudanças que a equipe precisa fazer para o jogo de volta.

- Temos que mudar muita coisa para o jogo da volta, hoje não deu nada certo, mas não é hora de falar, é hora de trabalhar e dar a resposta em casa - iniciou Arrascaeta, do Flamengo.

Arrascaeta durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

- Viemos para ganhar a partida, infelizmente não conseguimos o resultado. Temos que admitir que foram melhores que nós em muitos aspectos. Manter a humildade para a partida de volta e reverter o resultado - completou o meia do Flamengo, na zona mista do Estadio Ciudad de Lanús.

Flamengo e Lanús voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, no Maracanã, também às 21h30 (de Brasília). Para buscar a classificação, o Rubro-Negro precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para as penalidades.

Como foi Lanús x Flamengo

Lanús e Flamengo fizeram um primeiro tempo de baixa produção ofensiva. A etapa inicial foi marcada por disputa concentrada no meio de campo, pouca aceleração pelos lados e dificuldade das duas equipes em transformar posse de bola em finalizações claras.

Os donos da casa chegaram a balançar a rede com Castillo aos 10', mas em posição irregular. A principal oportunidade para valer surgiu em combinação rubro-negra por dentro. Arrascaeta encontrou Cebolinha na área, e o atacante finalizou de canhota para defesa de Losada. Fora esse lance, o confronto teve ritmo fragmentado, muitas disputas físicas e pouca criatividade no terço final, mesmo com o domínio da posse do Flamengo.

O Lanús voltou a assustar no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Castillo empurrar para o gol, mais uma vez em impedimento. Desta vez, o semiautomático precisou entrar em ação para confirmar a posição irregular.

Sete minutos depois, porém, não houve VAR para salvar os rubro-negros: o camisa 19 subiu entre Léo Ortiz e Léo Pereira e cabeceou sozinho para abrir o placar e fazer o gol da vitória.

