Entre problemas físicos e decisões questionáveis de Filipe Luís, Flamengo precisa reagir para vencer a Recopa

LANÚS (ARG) - Nada deu certo para o Flamengo na noite desta quinta-feira (19), quando a equipe visitou o Lanús pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Na Argentina, o time comandado por Filipe Luís perdeu por 1 a 0. Mas, além do placar, chamou negativamente a atenção a atuação abaixo do esperado da equipe carioca, que ainda não conseguiu engrenar na temporada. Um dos principais dilemas neste início de ano, a condição física, voltou a ficar evidente, escancarando a necessidade de ajustes. Além disso, decisões do treinador também contribuíram para que o Rubro-Negro não conseguisse se impor em campo.

Para o confronto, Filipe optou por um ataque mais móvel, sem um camisa 9 de referência, como seria com Pedro ou até mesmo Bruno Henrique. Com Carrascal, jogador que vinha sendo bem aproveitado como meia armador, mais avançado, o colombiano atuou de costas para o gol, desempenhando função semelhante à de um falso 9, mas não teve boa atuação.

Outros atletas também ficaram devendo, como Luiz Araújo, que começou como titular, e Cebolinha. O momento defensivo também preocupa os torcedores. Ponto forte da última temporada, os defensores não têm mantido regularidade em alto nível. Léo Pereira e Léo Ortiz, titulares na partida, não foram bem. Quem também deixou a desejar foi o lateral-esquerdo Alex Sandro.

As substituições promovidas pelo treinador tampouco surtiram efeito. Inclusive, Filipe Luís terminou a partida com duas mudanças ainda disponíveis. Lucas Paquetá, que não vivia boa noite, permaneceu em campo até o fim.

Na prática, poucos jogadores se destacaram. Uma das exceções foi Erick Pulgar, que apresentou bom desempenho.

Diante do cenário, a torcida já cobra alterações na equipe titular, especialmente na defesa. O recém-contratado Vitão foi bem quando acionado e ganha força na disputa por vaga. Já Léo Ortiz tem sido alvo frequente de críticas e pode perder espaço entre os onze iniciais.

Parte física segue atrapalhando o Flamengo

Na entrevista coletiva após o duelo, Filipe Luís explicou que uma das possibilidades era escalar Arrascaeta e Pedro juntos. Contudo, por conta das limitações físicas que vêm impactando o elenco neste começo de temporada, o treinador optou por não utilizar a dupla desde o início.

- Montagem de elenco é sempre com o Boto, com o diretor de futebol, que é quem faz e planeja a montagem. Eu, claro, participo. Acredito que, sim, podem jogar Pedro e Arrasca juntos. Poderiam ter jogado juntos, mas acredito que não estejam na melhor forma física para jogarem um jogo físico como eu esperava que fosse hoje. Por isso optei por essa variação no sistema e com as trocas tentar ajustar, com a entrada do Pedro. Claro, o jogo não foi como esperávamos, então vão existir justas críticas pela minha escolha, mas escolhi pensando no que era melhor para a nossa equipe - detalhou o técnico do Flamengo.

Filipe Luís durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

Grande parte dos jogadores deixaram o estádio sem falar

Na saída do estádio, os atletas do Flamengo, em sua maioria, preferiram não conceder entrevistas. Muitos passaram pela zona mista de capuz, evitando contato com os jornalistas. Para a imprensa brasileira, apenas Agustín Rossi e Arrascaeta pararam para falar. Ambos reconheceram o desempenho ruim e destacaram a necessidade de ajustes para buscar o título.

Próximo jogo

Flamengo e Lanús voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro precisa vencer por dois gols ou mais para ficar com o título no tempo normal.

