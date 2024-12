Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo (1º), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h00 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida será transmitida pela TV Globo e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

Como chegam as equipes para o jogo?

O Flamengo ocupa a quinta posição na tabela do Brasileirão e está a seis jogos invictos na competição, chega para a partida com três empates e três vitórias. Pelo outro lado, o Internacional vem embalado em sua maior sequência sem derrotas, são 16 jogos, 12 vitórias e quatro empates.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

36ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2024, às 16h00 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz, Gerson; Bruno Henrique, Michael e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Roger Machado.