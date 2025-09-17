Flamengo encerra preparação para enfrentar o Estudiantes; veja a provável escalação

O Flamengo finalizou a preparação para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira (18), o time carioca recebe o Estudiantes no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Para o confronto no Rio de Janeiro, o técnico Filipe Luís conta com duas dúvidas.

Jorginho e Alex Sandro estão em fase de transição, com exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeuta. Eles, no entanto, não estão descartados do jogo contra o Estudiantes. A decisão sairá horas próximas do confronto no Maracanã.

Já Varela, que na terça realizou atividade parcial com os demais companheiros, participou integralmente do trabalho desta quarta. Ou seja, deverá ser relacionado para o confronto pela Libertadores.

A boa notícia é o retorno de Bruno Henrique, que se recuperou de dores musculares. O camisa 27 não jogou contra o Juventude pelo Brasileirão.

E Erick Pulgar?

Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito, cumpre trabalhos de fisioterapia no gramado. A previsão é que o volante chileno realize essas atividades por duas semanas. Posteriormente, será reavaliado.

Provável escalação

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes é: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De La Cruz (Jorginho) e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

