Flamengo x Estudiantes; retrospecto, histórico e estatísticas

Os times se enfrentaram 8 vezes na Supercopa Libertadores, com vantagem para o Flamengo.

Flamengo e Estudiantes têm uma rivalidade marcante, especialmente nas décadas de 1980 e 1990.

O confronto entre Flamengo e Estudiantes é um daqueles duelos que carregam o peso da tradição sul-americana. Embora não seja um clássico frequente, cada encontro teve sua dose de rivalidade, principalmente nas décadas de 1980 e 1990, quando a Supercopa Libertadores reuniu alguns dos maiores campeões do continente. O Lance! apresenta as estatísticas entre Flamengo x Estudiantes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A primeira lembrança forte do torcedor rubro-negro remete ao Maracanã em 1988, quando um Flamengo com Bebeto e Renato Gaúcho atropelou os argentinos por 3 a 0, diante de sua torcida. Aquela vitória consolidou o time como um dos grandes candidatos da competição e marcou o início de uma série de confrontos intensos contra o Estudiantes.

Nos anos seguintes, a rivalidade cresceu. Em La Plata, o Estudiantes mostrou sua força e conquistou vitórias importantes, como em 1994, quando superou o Flamengo por 2 a 0 em casa, resultado que ficou como sua maior lembrança positiva nesse histórico. Apesar disso, os brasileiros mantiveram a vantagem geral, sempre aproveitando os jogos no Rio de Janeiro para impor respeito.

continua após a publicidade

Esse duelo é marcado pelo equilíbrio: jogos truncados na Argentina e exibições de brilho no Brasil. Flamengo e Estudiantes se acostumaram a travar batalhas de estilos — de um lado, a técnica e a velocidade rubro-negra; do outro, a tradição copeira dos Pinchas, que nunca abrem mão da competitividade.

O equilíbrio nos números entre Flamengo x Estudiantes

Até hoje, Flamengo e Estudiantes se enfrentaram 8 vezes em competições oficiais, todas pela Supercopa Libertadores. O retrospecto aponta vantagem para o time brasileiro.

continua após a publicidade

Total de jogos: 8 Vitórias do Flamengo: 3 (38%) Empates: 4 (50%) Vitórias do Estudiantes: 1 (12%) Gols do Flamengo: 9 (1,13 por jogo) Gols do Estudiantes: 5 (0,63 por jogo)

Confrontos no Brasil e na Argentina

No Maracanã, o Flamengo nunca perdeu. Foram 4 jogos, com 2 vitórias e 2 empates. O grande destaque foi o 3 a 0 em 1988, que ficou marcado como uma das melhores atuações rubro-negras na competição.

Já em La Plata, o equilíbrio prevaleceu. O Estudiantes venceu uma vez (2 a 0 em 1994), empatou duas e perdeu apenas uma, em 1991, quando sofreu um 2 a 0 para o Flamengo. Esse resultado mostrou que mesmo fora de casa o rubro-negro soube se impor em momentos decisivos.

Maiores vitórias

Maior vitória do Flamengo em casa: 3 a 0 (Supercopa Libertadores 1988, no Maracanã).

Maior vitória do Flamengo fora: 2 a 0 (Supercopa Libertadores 1991, em La Plata).

Maior vitória do Estudiantes em casa: 2 a 0 (Supercopa Libertadores 1994).

Jogos decisivos entre Flamengo x Estudiantes