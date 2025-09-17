Flamengo x Estudiantes; retrospecto, histórico e estatísticas
Rivalidade sul-americana marcou a Supercopa Libertadores dos anos 1980 e 1990.
O confronto entre Flamengo e Estudiantes é um daqueles duelos que carregam o peso da tradição sul-americana. Embora não seja um clássico frequente, cada encontro teve sua dose de rivalidade, principalmente nas décadas de 1980 e 1990, quando a Supercopa Libertadores reuniu alguns dos maiores campeões do continente. O Lance! apresenta as estatísticas entre Flamengo x Estudiantes.
A primeira lembrança forte do torcedor rubro-negro remete ao Maracanã em 1988, quando um Flamengo com Bebeto e Renato Gaúcho atropelou os argentinos por 3 a 0, diante de sua torcida. Aquela vitória consolidou o time como um dos grandes candidatos da competição e marcou o início de uma série de confrontos intensos contra o Estudiantes.
Nos anos seguintes, a rivalidade cresceu. Em La Plata, o Estudiantes mostrou sua força e conquistou vitórias importantes, como em 1994, quando superou o Flamengo por 2 a 0 em casa, resultado que ficou como sua maior lembrança positiva nesse histórico. Apesar disso, os brasileiros mantiveram a vantagem geral, sempre aproveitando os jogos no Rio de Janeiro para impor respeito.
Esse duelo é marcado pelo equilíbrio: jogos truncados na Argentina e exibições de brilho no Brasil. Flamengo e Estudiantes se acostumaram a travar batalhas de estilos — de um lado, a técnica e a velocidade rubro-negra; do outro, a tradição copeira dos Pinchas, que nunca abrem mão da competitividade.
O equilíbrio nos números entre Flamengo x Estudiantes
Até hoje, Flamengo e Estudiantes se enfrentaram 8 vezes em competições oficiais, todas pela Supercopa Libertadores. O retrospecto aponta vantagem para o time brasileiro.
- Total de jogos: 8
- Vitórias do Flamengo: 3 (38%)
- Empates: 4 (50%)
- Vitórias do Estudiantes: 1 (12%)
- Gols do Flamengo: 9 (1,13 por jogo)
- Gols do Estudiantes: 5 (0,63 por jogo)
Confrontos no Brasil e na Argentina
No Maracanã, o Flamengo nunca perdeu. Foram 4 jogos, com 2 vitórias e 2 empates. O grande destaque foi o 3 a 0 em 1988, que ficou marcado como uma das melhores atuações rubro-negras na competição.
Já em La Plata, o equilíbrio prevaleceu. O Estudiantes venceu uma vez (2 a 0 em 1994), empatou duas e perdeu apenas uma, em 1991, quando sofreu um 2 a 0 para o Flamengo. Esse resultado mostrou que mesmo fora de casa o rubro-negro soube se impor em momentos decisivos.
Maiores vitórias
- Maior vitória do Flamengo em casa: 3 a 0 (Supercopa Libertadores 1988, no Maracanã).
- Maior vitória do Flamengo fora: 2 a 0 (Supercopa Libertadores 1991, em La Plata).
- Maior vitória do Estudiantes em casa: 2 a 0 (Supercopa Libertadores 1994).
Jogos decisivos entre Flamengo x Estudiantes
- 1988 – No Maracanã, Flamengo goleou por 3 a 0, com show de Bebeto e Renato Gaúcho, em um dos jogos mais lembrados do confronto.
- 1991 – Em La Plata, vitória rubro-negra por 2 a 0, resultado fundamental para garantir a classificação naquela edição da Supercopa.
- 1994 – O Estudiantes mostrou sua força como mandante e venceu o Flamengo por 2 a 0, no último grande duelo entre as equipes na década.
