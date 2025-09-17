Verón sobre Flamengo x Estudiantes na Libertadores: ‘Ter fé é o principal’
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira pela Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Estudiantes, da Argentina, se enfrentam na noite desta quinta-feira (18) no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Pelo lado do time argentino, a busca é por um resultado não defasado no Rio de Janeiro para, posteriormente, decidir em La Plata. Para o ex-jogador Verón, atual presidente do Estudiantes, é necessário ter fé.
Flamengo x Estudiantes; retrospecto, histórico e estatísticas
Lancepédia
Flamengo é favorito, mas precisa tomar cuidado com a mística do Estudiantes, diz jornalista
Flamengo
‘Absorveu o conhecimento da minha forma de trabalhar’, diz Jorge Jesus sobre Filipe Luís
Flamengo
➡️ Flamengo é favorito, mas precisa tomar cuidado com a mística do Estudiantes, diz jornalista
- Ter fé é o principal. O (Flamengo) é um clube que está preparado para competir não só na América do Sul como também em outras ligas. O Estudiantes, em sua história, já enfrentou esse tipo de desafios na sua história, além dos resultados sempre correspondeu, é confiar que algo bom vai passar - iniciou Juan Sebastian Verón
- São 180 minutos, e isso não termina no jogo que vamos jogar agora no Brasil - completou o dirigente.
A delegação do Estudiantes chegou ao Rio de Janeiro na noite de terça-feira. Já nesta quarta, realizou atividades no centro de treinamento do Fluminense, na Zona Oeste do Rio.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Quando será o jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes?
Após a partida no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar no dia 25 de setembro. Em La Plata, as equipes se enfrentam no Estádio Jorge Luis Hirschi, no mesmo horário.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias