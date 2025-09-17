menu hamburguer
Verón sobre Flamengo x Estudiantes na Libertadores: ‘Ter fé é o principal’

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira pela Libertadores

Veron, presidente do Estudiantes (Foto: Divulgação)
imagem cameraVeron, presidente do Estudiantes (Foto: Divulgação)
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 17/09/2025
14:40
Flamengo e Estudiantes, da Argentina, se enfrentam na noite desta quinta-feira (18) no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Pelo lado do time argentino, a busca é por um resultado não defasado no Rio de Janeiro para, posteriormente, decidir em La Plata. Para o ex-jogador Verón, atual presidente do Estudiantes, é necessário ter fé.

➡️ Flamengo é favorito, mas precisa tomar cuidado com a mística do Estudiantes, diz jornalista

- Ter fé é o principal. O (Flamengo) é um clube que está preparado para competir não só na América do Sul como também em outras ligas. O Estudiantes, em sua história, já enfrentou esse tipo de desafios na sua história, além dos resultados sempre correspondeu, é confiar que algo bom vai passar - iniciou Juan Sebastian Verón

Verón, presidente do Estudiantes, comenta expectatitva para jogo contra o Flamengo (Foto: Divulgação)

- São 180 minutos, e isso não termina no jogo que vamos jogar agora no Brasil - completou o dirigente.

A delegação do Estudiantes chegou ao Rio de Janeiro na noite de terça-feira. Já nesta quarta, realizou atividades no centro de treinamento do Fluminense, na Zona Oeste do Rio.

Quando será o jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes?

Após a partida no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar no dia 25 de setembro. Em La Plata, as equipes se enfrentam no Estádio Jorge Luis Hirschi, no mesmo horário.

