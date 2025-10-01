Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30, pelo Brasileirão
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quinta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), contará com a transmissão do Premiere. Clique aqui para assistir!
A partida desta quinta, que contará com grande público, colocará frente a frente dois postulantes ao título brasileiro. Líder da competição, o time carioca tem 54 pontos, com quatro de vantagem para a equipe mineira.
Reencontro de Gabigol com os torcedores do Flamengo no Maracanã
Essa será a primeira vez que Gabigol enfrenta o Flamengo no Maracanã desde a sua saída do clube carioca. A partida promete um misto de emoções para os torcedores rubro-negros, que reencontrarão o ídolo, mas do outro lado do campo.
No primeiro turno, a Raposa venceu o Rubro-Negro, no Mineirão, com gol do atacante no finalzinho, garantindo a vitória por 2 a 1.
Ficha do jogo
Como chega o Flamengo
Em busca de mais três pontos para seguir na frente no Brasileirão e abrir vantagem para o Cruzeiro, o Flamengo chega motivado após vitória, de virada, do Corinthians em São Paulo. Para a partida desta quinta-feira, o técnico Filipe Luís, que completou um ano como técnico rubro-negro, não terá Erick Pulgar, que deve retornar após Data Fifa. Michael é dúvida.
A tendência é que Jorginho e Pedro, que começaram no banco contra o Corinthians, iniciem entre os titulares.
Como chega o Cruzeiro
O Cruzeiro deve contar com o retorno do atacante colombiano Sinisterra. De fora das últimas duas partidas, ele tem grande chance de ser relacionado. O zagueiro Villalba e o atacante reserva Gabigol, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, estão de volta.
Por outro lado, o lateral-direito Fagner, que se recupera de fratura na fíbula direita, segue fora.
Tudo sobre o jogo Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CRUZEIRO
26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge.
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS);
🏁 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
