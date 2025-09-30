Filipe Luís recebe homenagem do Flamengo após completar um ano no comando do time
Treinador também fez uma análise deste periódo em que esteve a frente do clube
- Matéria
- Mais Notícias
O treinador Filipe Luís completa nesta terça-feira (30) um ano no comando do Flamengo. O ex-jogador e hoje técnico da equipe recebeu uma homenagem após o treino da manhã, realizado no CT Jorge Helal, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Ídolo rubro-negro: Filipe Luís completa um ano como técnico do Flamengo
Flamengo
Clássico entre Corinthians e Flamengo é derrotado na TV; veja os números
Fora de Campo
Flamengo atropela Fortaleza em torneio do NBB; veja resultados
Mais Esportes
Após receber uma placa do Diretor de Futebol do Rubro-Negro, José Boto, o treinador comentou a alegria que é concluir um ano a frente do clube:
– Muito feliz por essa marca. Quando cheguei ao Flamengo, fui apresentado nesta sala como jogador. Tudo que vivi neste clube desde então foi muito especial. Momentos muito bons que ficaram marcados para sempre e outros nem tanto, que fazem parte do processo, mas eu me sinto parte deste clube.
Filipe Luís também comentou sobre a importância de sempre estar trabalhando para apresentar resultados no Flamengo:
– Quando assinei com o Flamengo, o contrato era de dois anos e meio, sem cláusula, porque, a qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar nossa parte, isso poderia ser feito. Acredito que, no Flamengo, precisamos conquistar o espaço no dia a dia para continuar trabalhando e sempre dar o máximo pelo clube. Seguindo essa mesma lógica como treinador, tento fazer tudo possível, jogo a jogo, para continuar no Flamengo. Conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores e dos jogadores, consegui ficar aqui um ano e, como disse o Boto, espero permanecer por muito tempo.
A trajetória de Filipe Luís no Flamengo conta com todos os atributos do que é trabalhar em um gigante do futebol nacional. O ex-jogador já lidou com momentos de glórias, com títulos e desempenho vistoso de sua equipe, mas também teve que saber lidar com períodos conturbados, como eliminações e problemas de extracampo.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
📊Números de Filipe Luís no Flamengo
⚔️70 jogos
✅46 vitórias
🟰17 empates
❌7 derrotas
⚽123 gols marcados
📈73,8% de aproveitamento
Comandado por Filipe Luís, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (2) em confronto direto pela liderança contra o Cruzeiro, no Maracanã, às 20h30 (de Brasília).
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias