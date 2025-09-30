menu hamburguer
Flamengo

Filipe Luís recebe homenagem do Flamengo após completar um ano no comando do time

Treinador também fez uma análise deste periódo em que esteve a frente do clube

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
13:28
Filipe Luís e Boto
imagem cameraFilipe Luís recebe homenagem após um ano no comando da equipe profissional do Flamengo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
O treinador Filipe Luís completa nesta terça-feira (30) um ano no comando do Flamengo. O ex-jogador e hoje técnico da equipe recebeu uma homenagem após o treino da manhã, realizado no CT Jorge Helal, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Após receber uma placa do Diretor de Futebol do Rubro-Negro, José Boto, o treinador comentou a alegria que é concluir um ano a frente do clube:

– Muito feliz por essa marca. Quando cheguei ao Flamengo, fui apresentado nesta sala como jogador. Tudo que vivi neste clube desde então foi muito especial. Momentos muito bons que ficaram marcados para sempre e outros nem tanto, que fazem parte do processo, mas eu me sinto parte deste clube.

FIlipe Luís - Homenagem Flamengo
Placa recebida por Filipe Luís (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Filipe Luís também comentou sobre a importância de sempre estar trabalhando para apresentar resultados no Flamengo:

– Quando assinei com o Flamengo, o contrato era de dois anos e meio, sem cláusula, porque, a qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar nossa parte, isso poderia ser feito. Acredito que, no Flamengo, precisamos conquistar o espaço no dia a dia para continuar trabalhando e sempre dar o máximo pelo clube. Seguindo essa mesma lógica como treinador, tento fazer tudo possível, jogo a jogo, para continuar no Flamengo. Conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores e dos jogadores, consegui ficar aqui um ano e, como disse o Boto, espero permanecer por muito tempo.

A trajetória de Filipe Luís no Flamengo conta com todos os atributos do que é trabalhar em um gigante do futebol nacional. O ex-jogador já lidou com momentos de glórias, com títulos e desempenho vistoso de sua equipe, mas também teve que saber lidar com períodos conturbados, como eliminações e problemas de extracampo.

Filipe Luís durante o Flamengo x Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Filipe Luís durante o Flamengo x Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

📊Números de Filipe Luís no Flamengo

⚔️70 jogos
✅46 vitórias
🟰17 empates
❌7 derrotas
⚽123 gols marcados
📈73,8% de aproveitamento

Comandado por Filipe Luís, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (2) em confronto direto pela liderança contra o Cruzeiro, no Maracanã, às 20h30 (de Brasília).

