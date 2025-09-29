Árbitro de Santa Catarina apita Flamengo x Cruzeiro, quinta-feira (2)

O catarinense Ramon Abatti Abel, de 36 anos, será o árbitro do jogo Flamengo x Cruzeiro, quinta-feira (2), às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é um confronto direto entre os dois primeiros colocados: o Rubro-Negro carioca lidera com 54 pontos, e a Raposa está na segunda colocação, com 50 pontos. A CBF ainda não divulgou a escala completa, com assistentes e árbitro do VAR.

Ramon Abatti Abel, natural de Araranguá (SC), já trabalhou em 20 partidas em competições nacionais nesta temporada, cinco deles do Flamengo e apenas um do Cruzeiro. Nos seis jogos, os adversários de quinta-feira (2) saíram de campo vitoriosos.

O árbitro catarinense apitou a Supercopa do Brasil disputada em 2 de fevereiro, no Estádio Mangueirão, em Belém, em que o Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 1, conquistando o título pela terceira vez.

Ramon Abatti Abel apitou a Supercopa do Brasil, na vitória do Flamengo sobre o Botafogo, em Belém (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Os outros quatro jogos foram pelo Campeonato Brasileiro: 2 a 0 sobre o Grêmio, na Arena do Grêmio, em 13 de abril, pela terceira rodada; 4 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã, em 27 de abril, pela sexta rodada; a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, em 25 de maio, pela 10ª rodada; e o triunfo sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, em 27 de julho, pela 17ª rodada.

Árbitro catarinense apitou vitória do Cruzeiro no clássico pela Copa do Brasil

O único jogo do Cruzeiro que Ramon Abatti apitou este ano foi a vitória na Arena MRV pela Copa do Brasil (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A única partida que Ramon Abatti Abel apitou do Cruzeiro em 2025 foi o jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil: a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, em 27 de agosto, na Arena MRV.