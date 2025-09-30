Cruzeiro enfrenta mais um tabu no jogo contra o Flamengo, no Maracanã

O Cruzeiro terá mais um tabu a desafiá-lo na partida de quinta-feira (2), contra o Flamengo, às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa não derrota o Rubro-negro carioca no estádio, pelo Brasileirão, há mais de 16 anos. A última vitória celeste no confronto, pelo campeonato, foi em 20 de agosto de 2009, por 2 a 1.

Desde então, foram sete partidas no Maracanã, pelo Brasileirão, com cinco vitórias do Flamengo e dois empates. Nesses jogos, a equipe carioca marcou 13 gols e sofreu apenas quatro.

Nesse período, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram no Maracanã também pela Copa do Brasil e Libertadores. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no confronto pela competição nacional em 2013 e houve empate por 1 a 1, na primeira partida da final da edição de 2017, que o Cruzeiro conquistaria nos pênaltis no jogo da volta, no Mineirão.

E pela Copa Libertadores de 2018, o Cruzeiro derrotou o Flamengo por 2 a 0, na última vitória celeste sobre o adversário, no Maracanã.

Última vitória do Cruzeiro no Maracanã, sobre o Flamengo, foi pela Libertadores/2018 (Foto: Delmiro Júnior/Photo Premium)

Desde 2009, as duas equipes também se enfrentaram pelo Brasileirão, com mando do Flamengo, em outros locais, principalmente por causa das reformas no Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. Em 2010, o duelo foi em Volta Redonda, com vitória do Cruzeiro por 2 a 1. Nos dois anos seguintes, o palco do confronto foi o Estádio Nilton Santos, com goleada do Flamengo por 5 a 1, em 2011, e empate por 1 a 1 em 2012.

Pelo Brasileirão de 2016, o time carioca venceu por 2 a 1, em Cariacica, e, em 2017, por 2 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio.

Mas derrubar tabus tem sido constante nesta temporada para a equipe do técnico Leonardo Jardim. No confronto do turno, no Mineirão, em 4 de maio, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, interrompendo jejum de quase sete anos sem vitória no confronto, em qualquer local ou competição. Eram oito derrotas e apenas um empate em nove partidas, desde 2018.

Veja os últimos resultados de Cruzeiro x Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão: