Flamengo x Cruzeiro no NBB: horário e onde assistir
Faltam poucas rodadas para o fim da temporada regular da competição
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Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O confronto terá transmissão do Sportv (canal fechado).
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O Rubro-Negro não vive um bom momento na competição; foram quatro derrotas seguidas (Minas, Caxias do Sul, Corinthians e Brasília Basquete), o que o manteve na quinta colocação da tabela. Com poucas rodadas para o fim da temporada regular, o Flamengo não tem mais chances de terminar a primeira etapa entre as duas primeiras posições, mas pode garantir a terceira colocação caso vença o confronto contra o Cruzeiro e as próximas duas rodadas, contra Botafogo e Vasco.
A Raposa, por sua vez, ocupa a 14ª posição e está há cinco jogos sem vitória. Caso vença as últimas partidas, vai terminar entre as 16 equipes que se classificam para os playoffs.
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Ficha técnica Flamengo x Cruzeiro
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro
📺Onde assistir: Sportv (canal fechado)
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