Flamengo e Corinthians se enfrentam no domingo (27), pela sexta rodada do Brasileirão. Para o jogo no Maracanã, marcado para as 16h (de Brasília), os torcedores rubro-negros confiam no retrospecto recente no confronto, que contou até com final nacional, para ficar com os três pontos.

Nos últimos dez jogos entre as equipes, foram quatro vitórias para o Flamengo, quatro empates e dois triunfos do Timão. Em 2024, foram quatro partidas: duas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. No segundo torneio, o Rubro-Negro eliminou a equipe paulista na semifinal, e conquistou o troféu ao bater o Atlético-MG na decisão.

Final recente entre Flamengo e Corinthians

Flamengo e Corinthians protagonizaram a final da Copa do Brasil em 2022. Após empate sem gols em São Paulo, as equipes voltaram a empatar no Rio de Janeiro (1 a 1). Nos pênaltis, Rodinei bateu a última cobrança e garantiu o título ao Flamengo.

Retrospecto geral

No retrospecto geral do confronto, são 64 vitórias para o Flamengo, 56 para o Corinthians e 35 empates.

