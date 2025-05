Flamengo x Botafogo-PB: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Ficha do jogo FLA BOT 3ª fase Copa do Brasil Data e Hora Quarta-feira, 21 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Maracanã, no Rio (RJ) Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

O Flamengo enfrenta o Botafogo-PB na noite desta quarta-feira (21), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida contará com a transmissão do Prime Video. ➡️ Clique para assistir.

Jogo de ida

No jogo de ida, em São Luís (MA), o Flamengo venceu a equipe alvinegra por 1 a 0, com gol de Joshua, em sua estreia no profissional. Dessa forma, a equipe carioca joga por um empate. Em caso de uma vitória da equipe visitante por um gol de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.

Flamengo durante o primeiro jogo contra o Botafogo-PB (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como chegam Flamengo e Botafogo-PB

Por conta do acúmulo de jogos, o Flamengo, que reclama do peso do calendário brasileiro, deverá poupar alguns titulares para a partida no Maracanã. Nomes como Bruno Henrique, Alex Sandro e Léo Ortiz podem ficar no banco de reservas.

De La Cruz, que sofreu lesão no joelho esquerdo contra o Botafogo, não fica à disposição. Allan, Pulgar e Plata, também no departamento médico, são desfalques, assim como Matías Viña, que cumpre processo de transição aos gramados.

Novidade no Botafogo-PB

O Botafogo-PB contará com uma novidade na beira do campo. Márcio Fernandes ocupa o lugar de Antônio Carlos Zago, que comandou a equipe no primeiro jogo contra o Flamengo. Zago foi demitido no dia 12 deste mês.

Márcio Fernandes não terá à disposição Sidcley, que sofreu uma lesão muscular de grau dois na coxa direita.

Estatísticas de Flamengo x Botafogo-PB

Esse será o nono jogo entre Flamengo e Botafogo-PB. No retrospecto, são seis vitórias rubro-negras, uma alvinegra e um empate. Aliás, o único triunfo do Belo foi justamente no Maracanã.

Em 1980, o Flamengo, de Zico, Adílio, Andrade e companhia, perdeu por 2 a 1, em partida válida pelo Brasileirão. Tita marcou o gol da equipe carioca.

Ingressos para Flamengo x Botafogo-PB

O ingresso mais barato para Flamengo x Botafogo-PB custa R$ 60 (Setor Sul). Restam entradas para todos os setores. A comercialização das vendas online vai até às 21h.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Botafogo-PB pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO-PB

3ª FASE (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Prime Video;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Varela, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Pedro (Juninho).

BOTAFOGO-PB (Técnico: Márcio Fernandes)

Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Silvinho, Rodrigo Alves e Henrique Dourado.

