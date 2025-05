Ingressos de Flamengo x Deportivo Táchira pela Libertadores: saiba preços e onde comprar

O Flamengo divulgou as informações dos ingressos para a partida contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, no dia 28 de maio, no Maracanã. Para o confronto pelo Grupo C da Libertadores, que definirá a situação da equipe brasileira na competição, o ingresso mais barato custa R$ 80 (meia R$ 40).

Veja as informações da venda de ingressos para Flamengo x Deportivo Táchira

Para a partida pela Libertadores, o ingresso para o Setor Norte, ocupado, tradicionalmente, pelas torcidas organizadas, conta com bilhetes por R$ 100.

A venda de ingressos para sócios-torcedores do Flamengo começa às 10h desta quinta-feira, e vai escalonando conforme o plano de sócio. O público geral terá acesso no sábado, às 10h. A comercialização acontece por meio do site oficial rubro-negro.

Flamengo divulga informações sobre venda de ingressos para jogo da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Torcida visitante

Os torcedores do Deportivo Táchira poderão comprar os ingressos a partir de sexta-feira. A torcida visitante ficará no Setor Sul, com cada ingresso no valor de R$ 80.

Veja os valores dos ingressos para Flamengo x Deportivo Táchira pela Libertadores

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$25,00

Nação Maraca 2: R$35,00

Nação Maraca 3: R$40,00

Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Sul (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$20,00

Nação Maraca 2: R$28,00

Nação Maraca 3: R$32,00

Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Leste Superior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$30,00

Nação Maraca 2: R$42,00

Nação Maraca 3: R$48,00

Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$35,00

Nação Maraca 2: R$49,00

Nação Maraca 3: R$56,00

Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Oeste inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$40,00

Nação Maraca 2: R$56,00

Nação Maraca 3: R$64,00

Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Sul B (Visitante - Portão B)

Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

