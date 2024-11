Treino do Internacional é marcado por susto com titular

Thiago Maia no treino do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 14:51 • Porto Alegre (RS)

O Internacional se reapresentou na manhã desta quarta-feira (13) no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. A atividade, comandada por Roger Machado, foi marcada por um susto com Thiago Maia, que sentiu um problema no joelho direito.

Apesar disso, o volante não precisou deixar o treinamento. O susto aconteceu no início do trabalho de aquecimento. Thiago fazia a atividade com Wesley e acabou sentindo um problema no joelho direito. Ele foi prontamente atendido pelos médicos do Colorado, que colocaram uma proteção no local para que o jogador seguisse com os trabalhos.

A atividade também contou com a presença de Fernando. Desde a reapresentação, na tarde de terça-feira (12), o volante, que se recupera de lesão na panturrilha, esteve com o plantel no campo. A tendência é que esteja à disposição de Roger para enfrentar o Vasco, após a parada da Data Fifa.

Treino do Inter tem ausências

Além dos jogadores que estão com as suas seleções (Sergio Rochet, Rafael Borré e Enner Valencia), dois atletas não estiveram presentes na atividade. Bruno Tabata e Wanderson, titulares na vitória diante do Fluminense, realizaram atividades de controle de carga. Apesar disso, ambos não preocupam para a retomada do Campeonato Brasileirol.

Além deles, o goleiro Anthoni e o meia Hyoran sofreram uma pancada na reapresentação Colorada e ficaram de fora da atividade no campo. A dupla realizou trabalhos na academia do centro de treinamentos do Inter.

O Colorado volta a campo somente em 21 de novembro, após a Data Fifa. Na ocasião, o Inter enfrentará o Vasco, no São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para aumentar a sequência de invencibilidade e, quem sabe, uma vaga no G-4 da competição, a direção fará uma força tarefa para contar com os jogadores que estarão com as suas seleções. O trio entra em campo no dia 19 e, dependendo da minutagem e da logística, podem ser relacionados para a viagem ao Rio de Janeiro.