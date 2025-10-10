Flamengo supera Fluminense e terá mando na final do Carioca de vôlei
Rubro-negro venceu por 3 sets a 1 e garantiu a liderança do Carioca
O Sesc Flamengo venceu o Fluminense por 3 sets a 1, nesta quinta-feira (9), e conquistou a liderança da primeira fase do Campeonato Carioca de vôlei. Com este resultado fora de casa, no Hebraica, a equipe rubro-negra assegurou o direito de decidir o título como mandante, no Tijuca Tênis Clube, às 20h30 (de Brasília) da próxima segunda-feira (13).
O time comandado por Bernardinho somou nove pontos na competição, superando o Fluminense, que permaneceu com sete. Com parciais de 25-17, 25-12, 19-25 e 25-21, o Flamengo levou a melhor na "revanche" contra o Tricolor Carioca. No primeiro duelo entre as equipes, a equipe rubro-negra foi derrotada com tranquilidade pelas adversárias por 3 sets a 1.
Vinda direto da Seleção Brasileira, a oposta Tainara destacou-se como principal pontuadora da partida com 22 acertos. As ponteiras Simone Lee e Karina também contribuíram significativamente para o triunfo rubro-negro, ao marcarem 20 e 16 pontos, respectivamente.
— Ficamos felizes por ganhar o clássico contra o Fluminense e levar a decisão para a nossa casa. Mas o mais importante é pensar no crescimento do time, no que estamos alcançando entre os objetivos traçados e por seguirmos o que a comissão técnica nos pede. Esse jogo foi fundamental para a nossa confiança e para fortalecer nossa identidade — declarou Tainara.
Campeonato Carioca de vôlei começou com grandes disputas
O Campeonato Carioca de 2025 contou com apenas três participantes: Sesc RJ Flamengo, Fluminense e Tijuca Tênis Clube. A competição foi disputada em formato de turno e returno, classificando para a final os dois clubes com melhor desempenho.
Na primeira fase, o Flamengo obteve três vitórias em quatro jogos. A equipe superou o Tijuca por 3 a 0 em duas ocasiões (1 e 7 de outubro) e venceu o Fluminense na última rodada. A única derrota ocorreu em 3 de outubro, quando o Tricolor venceu por 3 a 1.
