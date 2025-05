Final de Hugo Calderano no Mundial: horário e onde assistir

Falta apenas um passo para Hugo Calderano escrever mais um momento glorioso e inédito para o tênis de mesa do Brasil. Após a dramática vitória deste sábado, por 4 sets a 3, sobre Liang Jingkun, o brasileiro (3º do mundo) terá pela frente outro chinês, Chuqin Wang (2º), neste domingo (25), na final do Mundial de Doha, no Catar. A partida começa às 9h30 (de Brasília), e terá transmissão pelo SporTV e CazéTV. ➡️Clique para assistir na CazéTV.

A vitória de sexta-feira, sobre o sul-coreano An Jaehyun, 17º do ranking, por 4 sets a 1, já garantira ao Brasil uma inédita medalha na competição (no Mundial, não há disputa pelo bronze).



Na histórica e dramática vitória deste sábado, contra Liang Jingkun, o quinto do mundo chegou a abrir 3 sets a 1. Na parcial decisiva, o brasileiro saiu atrás (0/3) e venceu os 10 pontos seguintes. O chinês não se entregou e encostou em 9/10. Até que Calderano venceu o ponto que veio em seguida e se emocionou com mais uma final inédita (vídeo abaixo):





Hugo Calderano (d) na semifinal do Mundial de tênis de mesa (Divulgação)



Hugo Calderano leva desvantagem no confronto direto

Campeão da Copa do Mundo, em abril, em conquista inédita para o Brasil, Calderano é o único atleta de fora da Ásia a ocupar uma posição no top 5.



Adversário deste domingo, Chuqin Wang, no entanto, leva vantagem no confronto direto com o brasileiro: quatro vitórias em seis partidas.



- Vou continuar no flow, seguir o que venho fazendo desde o início do torneio. Descansar, comer, bater um papo e voltar bem tranquilo para o jogo de amanhã. Mas claro que tenho noção dos feitos e fico muito feliz por mim, pelas pessoas que estão ao meu redor e pelo tênis de mesa brasileiro. Nos últimos meses tive muitas vitórias expressivas. É muito expressiva por ser uma vitória em semifinal de Campeonato Mundial, e por ser do jeito que foi, contra um jogador desse nível - contou Hugo, em entrevista ao Sportv.



Tudo sobre a partida do Mundial de Tênis de Mesa

✅ FICHA TÉCNICA

Hugo Calderano (3º) x Chuqin Wang (2º)

Final — Mundial de Tênis de Mesa

📆 Data e horário: domingo, dia 25 de maio, a partir das 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Doha, Catar

👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube)