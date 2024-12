Feyenoord recebe o Sparta Praga, nesta quarta-feira (11), em duelo válido pela 6ª rodada da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no estádio De Kuip. O confronto será transmitido exclusivamente pelo streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Na fase de liga, o Feyenoord está com sete pontos e ocupa a 21ª posição, quatro a cima da zona de eliminação da Champions League. O clube holandês empata, em pontos, com o Brugge e o Dinamo, mas tem vantagem sobre ambos pelo saldo de gol. Já na parte final da tabela, o Sparta Praga está com apenas quatro pontos, na 28ª colocação.

✅ FICHA TÉCNICA

FEYERNOORD X SPARTA PRAGA

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio De Kuip, em Roterdã (HOL)

📺 Onde assistir: Max

🟨 Árbitro: Tobias Stieler (ALE)

🚩 Assistentes: Eduard Beitinger (ALE) e Mark Borsch (ALE)

🖥️VAR: Bastian Dankert (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FEYENOORD (Técnico: Brian Priske)

Wellenreuther; Nieukwoop, Trauner, Hancko e Smal; Milambo, Hwang, Timber; Moussa, Giménez e Igor Paixão

SPARTA PRAGA (Técnico: Lars Friis)

Jensen; Vitik, Panák, Ross; Wiesner, Kairinen, Laci e Rynes; Birmancevic, Rrahmani e Krasniqi

