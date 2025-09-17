Ferroviária x Vitória: onde assistir ao vivo, horários e escalações do jogo pela Copa do Brasil Feminina
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final
Ferroviária e Vitória se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. A bola rola às 16h desta quinta-feira (18), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e terá transmissão do canal NSports.
Este será o segundo encontro entre as equipes na história. A primeira foi pelo Brasileirão Feminino de 2020, quando a Ferrinha venceu por 7 a 0 jogando em casa.
Ficha do jogo
Como chega a Ferroviária
A Ferroviária vem de duas vitórias pelo Paulistão Feminino, a mais recente contra o Taubaté e antes sobre o São Paulo. Antes, enfrentou o Tricolor nas quartas de final do Brasileirão Femino e caiu nos pênaltis.
Para avançar às oitavas de final, derrotou o Curitiba por 5 a 1 no Couto Pereira. Os gols da classificação foram de Sissi (duas vezes), Andressa, Neném e Julia Beatriz.
Como chega o Vitória
Por estar na Série A2, o Vitória entrou na Copa do Brasil Feminina antes de seu adversário, jogando a segunda fase. Primeiro despachou o Itabirito com uma vitória simples em Minas Gerais e depois eliminou o Mixto, por 3 a 1, no Mato Grosso. Karol Lins é a artilheira do time com dois gols, Vick Moura e Pipoca marcaram os outros.
No Baianão Feminino, lidera o Grupo 1 com 100% de aproveitamento. Restam três rodadas para o fim da primeira fase, que define os classificados para as eliminatórias.
✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIA X VITÓRIA
COPA DO BRASIL FEMININA - OITAVAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 18 de setembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara-SP;
📺 Transmissão: NSports;
🟨 Árbitro: Micheller Peixoto Safatle (CE);
🚩 Assistentes: Anna Beatriz Scognolato (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP);
⚽ ESCALAÇÕES
Ferroviária (Técnico: Leo Mendes)
Luciana, Sissi, Andressa, Camila, Fátima Dutra, Nicoly, Raquel, Duda, Mylena Carioca, Vendito e Júlia Beatriz
Vitória (Técnico: Anderson Magalhães)
Ingrid, Buga, Rute, Dymmenor, Pipoca, Lanny, Vic, Bárbara, Roque, Verena e Sheilinha
