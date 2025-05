Ferroviária x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo AFE CFC 6ª Rodada Série B do Campeonato Brasileiro Data e Hora 21h35 (de Brasília) Local Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) Assistentes Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Luis Diego Nascimento Lopes (PA) Var Elmo Alves Resende Cunha (GO) Onde assistir

Ferroviária e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira (2), a partir das 21h35 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, em duelo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na Rede TV (TV aberta), ESPN (canal fechado), Disney+ (pay-per-view) e Desimpedidos (streaming).

A Ferroviária chega de derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, fora de casa, e conheceu seu primeiro revés na competição. Com a perda da invencibilidade, a Locomotiva caiu para 12ª colocação, com seis pontos, e está a quatro pontos do G-4.

O Coritiba vem de vitória por 2 a 0 contra o Operário-PR, em casa, se recuperou da derrota para o Remo fora de casa e voltou ao G-4. O Coxa ocupa a quarta posição, com 10 pontos, a um ponto do líder Avaí.

Onde assistir e outras informações de Ferroviária x Coritiba, pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X CORITIBA

SÉRIE B - 6ª RODADA

📆 Data e horário: sexta-feira, 2 de maio, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP);

📺 Onde assistir: Rede TV (TV aberta), ESPN (canal fechado), Disney+ (pay-per-view) e Desimpedidos (streaming);

🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

🚩 Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Luis Diego Nascimento Lopes (PA);

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

Thiago Lopes, criado e revelado pelo Coritiba, está na Ferroviária para a disputa da Série B. Foto: Carolina Borges/Ferroviária SAF

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA (Técnico: Vinicius Bergantin)

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Eric Melo; Ricardinho, Alencar (Netinho), Ian Luccas (Albano) e Thiago Lopes; Juninho e Carlão.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Walisson (Vini Paulista), Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.