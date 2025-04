Novorizontino vence o Athletico-PR e embola G-4 da Série B

O Novorizontino venceu o Athletico-PR por 2 a 1 nesta quinta-feira (24), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pablo Dyego foi o autor dos dois gols dos donos da casa, e Renan Peixoto fez para os visitantes. Com o resultado, o Tigre vai a nove pontos, na quarta colocação, enquanto o Furacão segue líder com a mesma pontuação do adversário.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou com montanha-russa de emoções para o Novorizontino. O time perdeu Robson, lesionado, logo aos sete minutos de jogo. No lugar dele entrou Pablo Dyego, que precisou de apenas quatro minutos em campo para abrir o placar. Em jogada ensaiada, Igor Formiga cruzou, a bola desviou em Falcão e sobrou para o atacante marcar.

O Athletico tentou responder aos 23', mas a arbitragem assinalou impedimento no gol de Luiz Fernando. Com poucas chances para ambos os lados, a partida foi para o intervalo com vantagem mínima do Tigre.

Logo no primeiro lance da segunda etapa, o Furacão levou perigo com Tevis, que acertou a trave em jogada rápida e finalização dentro da área. A pressão dos visitantes seguiu, até que a recompensa veio aos 18'. Luiz Fernando recebeu na área e ajeitou de cabeça para Renan Peixoto, que bateu firme para empatar o duelo.

No entanto, a igualdade no placar não durou muito. Em contra-ataque, Rodrigo Soares acionou Luís Oyama, que cruzou na área e encontrou mais uma vez Pablo Dyego. O atacante chutou forte, sem chances para o goleiro Mycael, e deixou novamente o Novorizontino à frente aos 28'.

A situação do Athletico piorou aos 36', quando Palacios levou o segundo amarelo e foi expulso por deixar o braço em disputa com Patrick Brey. Com um a menos, o Furacão não teve poder de reação, e o Tigre venceu por 2 a 1.

Novorizontino e Athletico-PR em duelo pela Sèrie B do Campeonato Brasileiro (Foto: Basso Fotografia / Novorizontino)

O que vem por aí?

O Novorizontino volta a campo na próxima quarta-feira (30) e recebe o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil. Por sua vez, o Athletico visita o Brusque na quinta-feira (1º), às 16h, também pela competição mata-mata.

