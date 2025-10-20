menu hamburguer
Onde Assistir

Ferroviária x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B

Ferroviária busca distância da ZR

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 20/10/2025
07:30
Ferroviária e Paysandu terão os caminhos cruzados pela 33ª rodada da Série B. A partida será realizada neste segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa. O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O duelo será determinante para a equipe do interior de São Paulo. A Ferroviária é a primeira equipe fora da Zona de Rebaixamento, com 37 pontos. Já o Paysandu é o lanterna da segunda divisão, vindo de uma derrota para o maior rival, Remo, por 3 a 2.

Ficha do jogo

FER
Paysandu-escudo-onde-assistir
PSC
Série B
33ª Rodada
Data e Hora
Segunda-feira, 20 de outubro, 19h30
Local
Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
Árbitro
Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)
Var
Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
Onde assistir

Como chegam os dois times?

Em 16°, a Ferroviária já soma três jogos sem vitória no campeonato. Com a derrota da equipe do Volta Redonda, a primeira dentro da ZR, a Ferrinha tem a chance de se distanciar ainda mais da Série C no ano que vem. Caso vença contra o Paysandu, o time do interior de São Paulo vai abrir três pontos de vantagem da Zona do Rebaixamento.

A situação do Papão é bem mais complicada. De acordo com um estudo realizado pela UFMG, o time paraense está confirmado na Série C de 2026, com 99,59% de chance de ser rebaixado. O clube é o lanterna do campeonato e vem de uma derrota para o seu maior rival.

Confira as informações do jogo entre Ferroviária e Paysandu pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIA X PAYSANDU
33ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Segunda-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
📺 Onde assistir: ESPN, Disney+

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)
🖥️ VAR:  Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA (Técnico: Claudinei Oliveira)
Júnior; Mário, Alves, Maycon e Rodrigues; Alencar, Ricardinho e Tárik; Lopes, Carlão e Albano.

PAYSANDU (Técnico: Márcio Fernandes)
Matheus Nogueira; Borges, Maurício Antônio, Thalisson e Edílson; Henrique; Garcez, Lima, Denner e Petterson; Marcelinho.

Tudo sobre

