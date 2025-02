Farense e Porto se enfrentam neste domingo (16), às 15h (de Brasília), no Estádio Algarve, em Faro (POR), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Português. A transmissão da partida será na ESPN 2 e no Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+.

O Porto chega para este duelo ocupando a terceira colocação do campeonato com 43 pontos, enquanto o Farense se encontra na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas 15 pontos.

Os Dragões querem se manter na briga pelo título português, e querem diminuir a diferença de pontos para os rivais Benfica e Sporting. Atualmente, o time comandado por Martin Anselmi está quatro pontos atrás do Benfica (47) e nove atrás do líder Sporting (51).

Tudo sobre o jogo entre Farense x Porto (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Farense x Porto

22ª Rodada — Campeonato Português

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Algarve, em Faro (POR);

📺Onde assistir: ESPN 2 (TV Fechada) e Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Farense (Técnico: Tozé Marreco)

Ricardo Velho; Moreno, Cláudio Falcão, Lucas Áfrico; Rony Lopes, Zé Carlos, Miguel Menino, Paulo Victor; Rivaldo, Marco Matias, Tomané

Porto (Técnico: Martin Anselmi)

Diogo Costa; Pérez, Djaló, Otávio; João Mário, Eustáquio, Varela, Francisco Moura; Mora, Pepê, Samu