Everton x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário, escalações e estatísticas

Neste sábado (7), Everton recebe Liverpool pela 15ª rodada da Premier League. A partida terá início às 9h30 (de Brasília), no estádio Goodison Park, na Inglaterra e será transmitida pela ESPN e Disney+. Esse é o último clássico entre as equipes da liga em Merseyside. ➡️Clique para assistir no Disney+

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Perto da zona de rebaixamento, o Everton bateu o Wolverhampton por 4 a 0 na última rodada do torneio. Apesar da vitória, o time perdeu recentemente para o Manchester United, pelo mesmo marcador e enfrenta dificuldades durante a temporada. Sean Dyche, treinador da equipe, em entrevista para o The Guardian, comenta sobre situação.

- Os erros que cometi foram táticos, escolher o time certo para ver se você consegue encontrar uma maneira diferente. Há tanto trabalho sendo feito aqui, tantas coisas boas foram feitas, mas eu nem preciso pensar que isso torna tudo certo. Você tem que ganhar jogos, e não ganhamos o suficiente nesta temporada - disse o treinador.

O Liverpool, líder da tabela com 35 pontos somados, chega para o jogo após o empate contra o Newcastle. Com apenas sete pontos de diferença do Chelsea, segundo colocado da competição, o Liverpool vai à procura da vitória contra o Everton para se isolar na liderança da Premier League.

Tudo sobre o jogo entre Everton e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Everton x Liverpool

15ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 7 de dezembro de 2024, às 09h30 (de Brasília);

📍 Local: Goodison Park, em Liverpool, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+.

⚽ Escalações prováveis de Everton e Liverpool

Everton

Pickford; Ashley Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Ndiaye, Gueye, Mangala, Doucouré, McNeil; Calvert-Lewin. (Técnico: Sean Dyche).

Liverpool

Kelleher; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Curtis Jones, Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz. (Técnico: Arne Slot)

