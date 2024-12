Dono do PSG nega interesse em Salah, do Liverpool

A ida de Salah do Liverpool para o PSG foi vetada por Nasser Al-Khelaifi, dono do clube. O astro foi ligado aos franceses nas últimas horas por jornais locais, mas recebeu uma recusa pública, com duras aspas do mandatário.

- Não é verdade. Ele é um jogador fantástico e maravilhoso, mas nunca consideramos a contratação de Salah, para ser honesto. Sabemos que todo clube amaria ter ele no elenco, mas esse rumor sobre nossa contratação simplesmente não é verdade - afirmou Nasser.

Nas últimas temporadas, Al-Khelaifi mudou sua abordagem quanto à montagem do elenco parisiense. Depois de anos investindo em estrelas mundiais e não conseguindo o objetivo tão esperado de conquista da Champions, o presidente qatari deixou craques como Mbappé, Messi e Neymar irem embora para montar um plantel com menos astros e jovens em ascensão.

Salah, por outro lado, é a grande peça do Liverpool nos últimos anos. O egípcio, tendo chegado em 2017 a Merseyside, ganhou diversos títulos e vive um momento iluminado desde a chegada de Arne Slot, no começo desta temporada.

🔢 Veja os números de Salah na temporada pelo Liverpool

⚽ 20 jogos

⌛ 1.613 minutos em campo

🥅 13 gols

📤 11 assistências

✅ 18 vitórias

🟰 1 empate

❌ 1 derrota