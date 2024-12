Torcedores de Manchester City, United e Liverpool se unem em protesto histórico

Apesar da rivalidade em campo, torcedores de Everton, Liverpool, Manchester City e Manchester United se juntaram e protestaram nos estádios de Old Trafford e Anfield, neste domingo (1), antes de confrontos entre as equipes pela Premier League. A reclamação dos fãs se dá a respeito do aumento dos preços dos ingressos no Campeonato Inglês.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Coritiba critica presidente do PSG: ‘Gostou mais da minha mulher que de mim’

Os torcedores estamparam faixas com "Stop Exploiting Loyalty", que traduzida do inglês, significa "Parem de Explorar a Lealdade". O Manchester United removeu descontos para crianças e idosos, o que ocasionou a mudanças dos preços de alguns ingressos de 25 libras (R$ 190) para 66 libras (R$ 501).

O protesto foi realizado na mesma semana que a receita comercial e de transmissão global e nacional da Premier League aumentou em 17%, para £ 12,25 bilhões (US$ 15,3 bilhões) no ciclo de 2025 a 2028. Os números foram compartilhados com os principais clubes de futebol da Inglaterra em uma reunião de acionistas no centro de Londres em 22 de novembro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Estamos muito felizes em estar ao lado dos Reds e Blues de Manchester e Liverpool. Não se trata da cor da camisa ou do escudo no peito. Trata-se do futuro do belo jogo, protegendo-o e tornando-o acessível a todos os fãs - disse Dave Kelly, do sindicato de torcedores do Everton.

continua após a publicidade

- É hora de os clubes se lembrarem de que sua riqueza e sucesso são construídos na lealdade inabalável de seus torcedores - protestou Gareth Roberts, porta-voz do sindicato de torcedores do Liverpool.

Como acabaram os jogos?

Na partida válida pela 13ª rodada da Premier League, o Liverpool venceu o Manchester City por 2 a 0 neste domingo (1), no Anfield Road, em Merseyside (ING). Os gols foram marcados por Gakpo e Salah. No outro duelo, o Manchester United goleou o Everton por 4 a 0 no Old Trafford com gols de Rashfrod e Zirkzee.