Everton x Arsenal: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo EVE ARS Premier League 31ª rodada Data e Hora Sábado, 5 de abril de 2025, às 8h30 (de Brasília) Local Goodison Park, em Liverpool (ING) Árbitro Darren England Assistentes Scott Ledger e Akil Howson Var Stuart Attwell Onde assistir

O Arsenal visita o Everton, pela 31ª rodada da Premier League, neste sábado (5), às 8h30 (de Brasília), no Goodison Park. O confronto será transmitido pela ESPN (TV fechada), mas também no DIsney+ (streaming).

Apesar de estar longe de Londres, o Arsenal entra em campo como favorito para seguir perseguindo o Liverpool e sonhando com o título da Premier League. No entanto, o técnico Mikel Arteta não contará com o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que está fora da temporada por conta de uma lesão.

Por outro lado, o Everton não possui muitas pretensões no Campeonato Inglês, uma vez que tem 14 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, mas também não aspira vagas em competições da Uefa.

Tudo sobre o jogo entre Everton e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

EVERTON X ARSENAL

31ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril de 2025, às 8h30 (de Brasília);

📍 Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)

📺Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EVERTON (Técnico: David Moyes)

Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Doucoure, Alcaraz; Beto.

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Partey, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Nwaneri, Merino, Martinelli.