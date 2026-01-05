Botafogo anuncia contratação do atacante Lucas Villalba
Atacante chega após passagem de destaque pelo Nacional, do Uruguai
O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (5) a contratação do atacante uruguaio Lucas Villalba, de 24 anos, que chega após passagem de destaque pelo Nacional-URU. Com contrato até o fim de 2029, o jogador é o primeiro reforço oficializado pela SAF para a temporada. Ele, no entanto, só poderá ser registrado após o clube resolver o impasse com o Atlanta United, que gerou punição com transfer ban da Fifa pela dívida na compra de Thiago Almada.
Villalba chegou ao Rio de Janeiro no último sábado (3) e se apresentou ao novo clube no dia seguinte, para o primeiro contato com o técnico Martín Anselmi e exames médicos. As negociações giraram na casa dos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,3 milhões).
➡️ Veja as primeiras palavras de Villalba como reforço do Botafogo:
O novo reforço do clube da estrela solitária marcou quatro gols e deu sete assistências em 42 jogos na temporada passada, na campanha do título uruguaio. Na carreira, Lucas Villalba ainda acumula passagens por Boston River, onde foi formado, Tucuarembó e Montevideo City Torque, todos do Uruguai.
Botafogo no mercado
Além de Lucas Villalba, o Botafogo já acertou a contratação dos zagueiros Riquelme, do Sport, e Ythallo, do Toronto FC II, e tem conversas para as chegadas dos volantes Wallace Davi, do Fluminense, em negociação envolvendo a ida de Savarino, e Cristian Medina, do Estudiantes.
