Arthur Cabral conta com confiança interna após férias para engrenar no Botafogo

Se o primeiro semestre com a camisa do Botafogo foi difícil por questões físicas, muita cobrança e pressão em meio a resultados abaixo do esperado, 2026 chega como ótima oportunidade para o centroavante Arthur Cabral engrenar com a camisa do clube da estrela solitária.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo anuncia contratação do atacante Lucas Villalba

Arthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025 para o Mundial de Clubes da Fifa, como substituto do ídolo Igor Jesus, na época já com acordo encaminhado para defender o Nottingham Forest, da Inglaterra. O camisa 98, contratado junto ao Benfica, de Portugal, chegou cercado de expectativas.

A pressão da torcida por um rendimento parecido do centroavante foi clara. Natural, tendo em vista seu status de peça de reposição à altura e como Igor se destacava. Foram 28 jogos, cinco gols marcados e duas assistências em 2025 pelo Glorioso.

continua após a publicidade

Arthur Cabral, atacante do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Referência do Botafogo

O atacante tem sombra no elenco, que é o espanhol Chris Ramos, mas segue como o número um para fazer valer o alto investimento da segunda janela do ano passado. Arthur Cabral, internamente, é tratado como peça que, com pré-temporada, tem tudo para despontar e ser titular incontestável.

O desgaste em 2025 chegou a ser levantado pelo ex-técnico Davide Ancelotti, que citou um problema na lombar do jogador, ainda a se adaptar ao gramado sintético.

continua após a publicidade

— Cabral vem jogando, sempre se sacrificando a temporada toda, porque tem problemas na lombar. Jogar nesse gramado para ele é difícil recuperar às vezes. Temos que gerir um pouco os minutos dele. Não teve nada pontual, mas é um jogador que está tendo nessa temporada um pouco de problemas — disse Davide, em novembro.

Arthur Cabral focou na parte física durante as férias, fez trabalhos com acompanhamento de um profissional contratado, e se reapresentou sem restrições no domingo (4). O atacante se prepara de olho na estreia do Alvinegro na temporada, no dia 15, contra a Portuguesa, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo