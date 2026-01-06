menu hamburguer
Botafogo

Arthur Cabral conta com confiança interna após férias para engrenar no Botafogo

Atacante marcou cinco gols em 29 jogos disputados no segundo semestre de 2025


Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
07:00
Arthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraArthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Se o primeiro semestre com a camisa do Botafogo foi difícil por questões físicas, muita cobrança e pressão em meio a resultados abaixo do esperado, 2026 chega como ótima oportunidade para o centroavante Arthur Cabral engrenar com a camisa do clube da estrela solitária.

Arthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025 para o Mundial de Clubes da Fifa, como substituto do ídolo Igor Jesus, na época já com acordo encaminhado para defender o Nottingham Forest, da Inglaterra. O camisa 98, contratado junto ao Benfica, de Portugal, chegou cercado de expectativas.

A pressão da torcida por um rendimento parecido do centroavante foi clara. Natural, tendo em vista seu status de peça de reposição à altura e como Igor se destacava. Foram 28 jogos, cinco gols marcados e duas assistências em 2025 pelo Glorioso.

Arthur Cabral, atacante do Botafogo
Arthur Cabral, atacante do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Referência do Botafogo

O atacante tem sombra no elenco, que é o espanhol Chris Ramos, mas segue como o número um para fazer valer o alto investimento da segunda janela do ano passado. Arthur Cabral, internamente, é tratado como peça que, com pré-temporada, tem tudo para despontar e ser titular incontestável.

O desgaste em 2025 chegou a ser levantado pelo ex-técnico Davide Ancelotti, que citou um problema na lombar do jogador, ainda a se adaptar ao gramado sintético.

— Cabral vem jogando, sempre se sacrificando a temporada toda, porque tem problemas na lombar. Jogar nesse gramado para ele é difícil recuperar às vezes. Temos que gerir um pouco os minutos dele. Não teve nada pontual, mas é um jogador que está tendo nessa temporada um pouco de problemas — disse Davide, em novembro.

Arthur Cabral focou na parte física durante as férias, fez trabalhos com acompanhamento de um profissional contratado, e se reapresentou sem restrições no domingo (4). O atacante se prepara de olho na estreia do Alvinegro na temporada, no dia 15, contra a Portuguesa, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

