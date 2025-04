João Fonseca, que nesta quinta estreia no Masters 1000 de Madri, vem conquistando o público com suas atitudes dentro e fora das quadras. Em entrevista ao site da ATP, o duplista mineiro Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, elogiou o caráter do fenômeno do tênis mundial, de 18 anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em fevereiro, durante o Rio Open, mesmo após ter sido eliminado na estreia, pelo francês Alexander Muller, o pupilo do técnico João Fonseca fez questão de prestigiar Melo e Rafael Matos na semifinal e na decisão de duplas.

- Isso diz muito. Normalmente, os jogadores não voltam para a quadra após perder no torneio. Seguimos para o próximo. Mas ele voltou para nos apoiar na semifinal e na final, e isso diz muito sobre seu caráter, como ele é tentando apoiar outros jogadores, seus amigos - elogiou Melo.

continua após a publicidade

A torcida de João Fonseca deu tanto certo, que o mineiro e o gaúcho se tornaram a primeira dupla 100% brasileira a ganhar o maior torneio da América do Sul. No ano anterior, Matos venceu ao lado do colombiano Nicolas Barrientos.

- Senti que foi ótimo da parte dele. Claro que não pedimos para ele vir, por conta de todo o trabalho que teria com a questão de segurança, mas ele se esforçou para ir e foi muito bom - continuou o tenista mineiro.

continua após a publicidade

João Fonseca vibrou com a conquista de Melo e Matos

Durante os dois jogos, o 'torcedor' Fonseca incentivou a dupla e se emocionou com a conquista:

- Você pode ver que é uma reação pura, natural. Eu e os brasileiros amamos ver aquilo, porque muitos de nós estamos jogando em alto nível, é melhor para todo mundo, para o tênis, para os fãs ver mais brasileiros. Então, ver outros nos apoiando a melhorar, é sempre bom - continuou.

As imagens de João Fonseca na torcida por Melo e Matos viralizaram, como não poderia deixar de ser.

- Recebi muitas mensagens com o vídeo da reação dele. Fiquei feliz. Disse a ele que fiquei muito feliz por ele nos assistir, isso fez a diferença.

Matos (e) e Melo com o troféu do Rio Open (Fotojump)