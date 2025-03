Alvo do Real Madrid abre o jogo sobre possível transferência

Dean Huijsen, alvo do Real Madrid para o mercado de verão da Europa, abriu o jogo sobre as possibilidades de movimento rumo ao futebol espanhol. O defensor, atualmente no Bournemouth, manteve as portas abertas para a transferência a partir de julho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- É uma honra quando um clube tão grande aparece interessado em você. Mas estou apenas pensando em terminar a temporada atual com um bom desempenho. E então, quando o tempo certo chegar, vamos resolver - afirmou o zagueiro.

continua após a publicidade

Huijsen foi revelado pelas categorias de base da Juventus e chegou a atuar por cerca de seis meses na Roma, em vínculo de empréstimo. Porém, os holofotes de todo o continente se viraram para seu futebol quando os Cherries ofereceram mais de R$ 100 milhões por sua contratação, em julho do último ano. Atualmente, seu valor de mercado supera a casa dos R$ 260 milhões, ou seja, quase o triplo do que foi pago pelo Bournemouth no ato da contratação.

➡️ Real Madrid acelera por contratação de destaque da Premier League

Desde sua chegada à Premier League, o hispano-neerlandês se transformou em um dos pilares da defesa do time, que está a apenas quatro pontos da zona de qualificação para as competições europeias. Veja abaixo as estatísticas:

continua após a publicidade

🔢 Números de Huijsen, alvo do Real Madrid, pelo Bournemouth

⚽ 27 jogos

⌛ 2.080 minutos em campo

🥅 2 gols

✅ 12 vitórias

🟰 7 empates

❌ 8 derrotas

O bom desempenho de Huijsen no futebol inglês o levou à seleção pela primeira vez. Nascido em Amsterdã, capital da Holanda, o zagueiro escolheu representar a Espanha: sua família se mudou para Marbella, na Andaluzia, quando Dean tinha apenas cinco anos, o que posteriormente lhe garantiu o direito de ter a cidadania espanhola.

A estreia no time principal da Fúria aconteceu na quinta-feira (20), curiosamente contra a própria Laranja Mecânica. O defensor entrou no lugar de Pau Cubarsí, do Barcelona, que saiu lesionado ainda na primeira etapa do empate por 2 a 2 pela Liga das Nações da Uefa.

Em 2024-25, o técnico do Real, Carlo Ancelotti, teve problemas na montagem de seu sistema defensivo ao perder diversos jogadores para o departamento médico. Carvajal, Éder Militão e Alaba sofreram lesões de longo prazo, e levaram à improvisação de atletas como Valverde e Tchouaméni, além da subida de Raúl Asencio da base para o profissional.