Técnico da Holanda revela condição física de Memphis

Técnico da Holanda, Ronald Koeman revelou a condição física de Memphis Depay na véspera do jogo contra a Polônia, pelas Eliminatórias. O treinador acredita que o atacante tenha condições de iniciar o duelo na equipe titular.

- Memphis Depay e Frenkie de Jong estiveram um pouco menos ativos no treino de ontem, mas hoje participaram de tudo. Ambos podem ser titulares - declarou Ronald Koeman.

No dia 6 de agosto, Memphis deixou o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras ainda no primeiro tempo. Mais tarde, o centroavante havia sido diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita de grau dois.

Três semanas depois, Memphis voltou a campo contra o Athletico-PR e voltou a ser titular no clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no domingo (31). A presença do atacante do Corinthians com a Holanda era uma dúvida nas últimas semanas.

Memphis tenta bater recorde com a Holanda

Convocado pela Holanda, Memphis tem a chance de se tornar o maior artilheiro da história de sua seleção. Atualmente, o atacante do Corinthians divide a marca com Van Persie, uma vez que ambos balançaram as redes 50 vezes atuando pela Laranja Mecânica.

