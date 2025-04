Ficha do jogo CSA GRE Copa do Brasil 3ª fase - jogo de ida Data e Hora Quarta-feira, 30 de abril, às 21h30min (de Brasília) Local Rei Pelé, em Maceió-AL Árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG) Assistentes Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

CSA e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30min (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será no Rei Pelé, em Maceió-AL, e terá transmissão do Amazon Prime Video (streaming).

O CSA chega na terceira fase da Copa do Brasil após eliminar Boavista-RJ e Tuna Luso-PA. O Azulão vem de vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, na Série C do Campeonato Brasileiro, em que ocupa a oitava colocação, com cinco pontos em três jogos.

Já o Grêmio eliminou, nos pênaltis, São Raimundo-RR e Athletic-MG. O Tricolor Gaúcho está há cinco jogos sem vencer, e figura na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, na 18ª colocação, com cinco pontos em seis jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

CSA X GRÊMIO

COPA DO BRASIL - JOGO DE IDA DA 3ª FASE

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de abril, às 21h30min (de Brasília)

📍 Local: Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Marcão (Islan) e Enzo (Roberto); Gustavo Nicola, Camacho, Vander e Brayann; Tiago Marques e Guilherme Cachoeira. Técnico: Higo Magalhães.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro), Jemerson (Kannemann), Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Edenílson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes