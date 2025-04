O confronto entre CSA e Grêmio, nesta quarta-feira (30), às 21h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, será especial para Felipe Albuquerque. O lateral direito, de 25 anos, do Azulão, enfrentará o clube que foi sua casa por uma década. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele projetou esse reencontro.

— A expectativa é muito boa, não só por ser o Grêmio, mas por enfrentar uma grande equipe do futebol brasileiro. Ao Grêmio, sou muito grato por tudo. Não só como jogador, mas o Felipe como homem deve muito ao Grêmio por quem sou hoje. Ingressei muito jovem nas categorias de base, desde os meus 13 anos, e tive contrato com o Grêmio até os 23. O Grêmio participou praticamente da minha formação inteira como jogador e como ser humano — destaca Felipe.

Da moradia por quase um ano no antigo Estádio Olímpico — antes da mudança das categorias de base para Eldorado do Sul — à titularidade em jogos de Pré-Libertadores, contra o Independiente Del Valle-EQU, em 2021, Felipe viveu muita coisa no Grêmio. O lateral classifica a experiência de ter trabalhado com o técnico Renato Portaluppi como 'sensacional'. Dos antigos companheiros, apenas Gabriel Grando, Kannemann e Gustavo Martins permanecem no Tricolor Gaúcho.

Felipe Albuquerque foi titular do Grêmio na Pré-Libertadores de 2021. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Por conhecer as entranhas do Grêmio, Felipe sabe da dificuldade que o CSA terá pela frente na Copa do Brasil. Mesmo que o Tricolor Gaúcho esteja há cinco jogos sem vencer, e na zona de rebaixamento do Brasileirão.

— Até comentávamos aqui, quando saiu o sorteio, que o Grêmio não vive um ótimo momento. Só que é um time que, dentro dessas competições, é muito forte. É um time que cresce muito, um clube muito copeiro. É um gigante do futebol brasileiro — enaltece.

Felipe aposta no fator local para levar vantagem a Porto Alegre

Apesar disso, Felipe demonstra confiança, principalmente para jogo de ida, em que há o fator local. O CSA, inclusive, vem de vitória em casa, sobre o Náutico, por 2 a 1, no último sábado (26), pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

— A gente deve tentar fazer um jogo de igual para igual, principalmente aqui em casa. Sabemos da nossa força aqui. Nosso torcedor é sensacional. A atmosfera aqui é muito boa, e acreditamos que temos grande chance de fazer um grande jogo e, por que não, pensar num resultado positivo — conclui.