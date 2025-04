Após o empate em 1 a 1 com o Vitória, no último domingo (27), no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio permaneceu em Salvador (BA). No Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, do Bahia, em Dias d'Ávila, o Tricolor Gaúcho realiza sua curta preparação para enfrentar o CSA, na quarta-feira (30), às 21h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A permanência gremista no Nordeste visa diminuir o desgaste de viagens em meio a uma sequência intensa de jogos. Diante do CSA, o Grêmio disputará sua 10ª partida em 33 dias. A série com duelos a cada três ou quatro dias iniciou na estreia no Campeonato Brasileiro, com vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), no dia 29 de março.

Na manhã de segunda-feira (28), os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos no empate com o Vitória realizaram atividades regenerativas, enquanto os demais participaram de treinamento técnico. Nesta terça-feira (29) pela manhã, Mano Menezes encaminhará a equipe para enfrentar o CSA. À tarde, a delegação viaja, em vôo fretado, para Maceió (AL).

Grêmio tem dúvidas na linha de defesa para enfrentar o CSA

As principais dúvidas na escalação gremista para o duelo pela Copa do Brasil estão na defesa, já que João Pedro e Kannemann foram preservados no empate com o Vitória. Caso iniciem no banco de reservas, Igor Serrote e Jemerson serão titulares, mais uma vez, na lateral direita e na zaga tricolor, respectivamente. A provável formação do Grêmio para enfrentar o CSA tem Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro), Jemerson (Kannemann), Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Edenílson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.