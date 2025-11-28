menu hamburguer
Onde Assistir

Crystal Palace x Manchester United: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada

Lance!
Londres (ING)
Dia 28/11/2025
21:03
imagem camera(Arte: Lance!)
Crystal Palace e Manchester United se enfrentam neste domingo (30), às 9h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING), pela 13ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
13ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 30 de novembro, às 9h (de Brasília)
Local
Selhurst Park, em Londres (ING)
Árbitro
Robert Jones
Assistentes
Neil Davies, Simon Long e Andy Madley (quarto árbitro)
Var
Matt Donohue e Timothy Wood (AVAR)
Onde assistir

O Crystal Palace chega embalado pela sequência positiva sob o comando de Oliver Glasner e precisa vencer como mandante para seguir na disputa por vaga no G-4. O time soma bons resultados nas últimas rodadas e vem de vitória sobre o Wolves, por 2 a 0.

O Manchester United, por sua vez, tenta reagir após a derrota para o Everton em Old Trafford, por 1 a 0. A equipe de Ruben Amorim ainda convive com oscilação na temporada e busca interromper a recente série negativa jogando como visitante diante dos Eagles.

Tudo sobre Crystal Palace x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Mateta, Pino e Sarr.

🔴⚫ Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Lammens; Yoro, De Ligt e Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Zirkzee e Dorgu; Matheus Cunha e Mbeumo.

  • Mais Notícias