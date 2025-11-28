Crystal Palace x Manchester United: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Crystal Palace e Manchester United se enfrentam neste domingo (30), às 9h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING), pela 13ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Clube da Premier League possui interesse em atacante do Milan
Futebol Internacional28/11/2025
- Futebol Internacional
Técnico do Chelsea responde se Estêvão e Palmer podem jogar juntos
Futebol Internacional28/11/2025
- Futebol Internacional
Manchester United mira meio-campista brasileiro para janeiro; veja
Futebol Internacional28/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Crystal Palace chega embalado pela sequência positiva sob o comando de Oliver Glasner e precisa vencer como mandante para seguir na disputa por vaga no G-4. O time soma bons resultados nas últimas rodadas e vem de vitória sobre o Wolves, por 2 a 0.
O Manchester United, por sua vez, tenta reagir após a derrota para o Everton em Old Trafford, por 1 a 0. A equipe de Ruben Amorim ainda convive com oscilação na temporada e busca interromper a recente série negativa jogando como visitante diante dos Eagles.
Tudo sobre Crystal Palace x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Manchester United
13ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro, às 9h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Robert Jones
🚩 Assistentes: Neil Davies, Simon Long e Andy Madley (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue e Timothy Wood (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Mateta, Pino e Sarr.
🔴⚫ Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Lammens; Yoro, De Ligt e Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Zirkzee e Dorgu; Matheus Cunha e Mbeumo.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias