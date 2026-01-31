Ceará x Horizonte: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Clubes duelam pela segunda fase do Estadual
- Matéria
- Mais Notícias
Ceará e Horizonte se enfrentam neste domingo (1º), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. terá transmissão do Canal GOAT (YouTube), da TVC Esporte (YouTube) e do Jogada (redes sociais).
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O Ceará vem de vitória por 5 a 1 sobre o Ferroviário. O Horizonte, por outro lado, empatou em 1 a 1 com o Iguatu na sua última partida.
Ficha do jogo
O Ceará está na liderança do Grupo D, com três pontos. O Horizonte, que tem um, é o segundo colocado da chave C.
➡️ Aposte na vitória do Ceará no Campeonato Cearense!
Histórico do confronto
Ceará e Horizonte já se enfrentaram 23 vezes na história, com 14 vitórias para o Vovô, cinco para o Galo do Tabuleiro e quatro empates.
O Alvinegro vem de goleada por 5 a 1 sobre o Ferroviário. São quatro vitórias e um empate na campanha desta temporada.
➡️ Ceará segue com lateral do Bahia no radar, mas vê cenário difícil
Confira as informações do jogo entre Ceará x Horizonte
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X HORIZONTE
CAMPEONATO CEARENSE - 2ª RODADA (SEGUNDA FASE)
📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube), TVC Esporte (YouTube) e Jogada (redes sociais)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)
🖥️ VAR: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar (Júlio César) e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima e Matheus Araújo; Pedro Henrique, Lucca e Matheusinho. Técnico: Mozart.
HORIZONTE: Frank; Daelson, Bettim, Rafael Augusto e Max; Ramos, Lauro Max, Palominha e Betinho; Paulinho e Léo Ribeiro. Técnico: Adriano Albino.
- Matéria
- Mais Notícias