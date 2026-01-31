menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ceará x Horizonte: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

Clubes duelam pela segunda fase do Estadual

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 31/01/2026
23:03
Ceará e Horizonte se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraCeará e Horizonte se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ceará e Horizonte se enfrentam neste domingo (1º), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. terá transmissão do Canal GOAT (YouTube), da TVC Esporte (YouTube) e do Jogada (redes sociais).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Ceará vem de vitória por 5 a 1 sobre o Ferroviário. O Horizonte, por outro lado, empatou em 1 a 1 com o Iguatu na sua última partida.

Ficha do jogo

CEA
Escudo Horizonte
HOR
2ª rodada
Campeonato Cearense (segunda fase)
Data e Hora
Domingo, 1º de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
Local
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Joanilson Scarcella de Lima (CE)
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)
Var
Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE)
Onde assistir
Canal GOAT (YouTube), TVC Esporte (YouTube) e Jogada (redes sociais)

O Ceará está na liderança do Grupo D, com três pontos. O Horizonte, que tem um, é o segundo colocado da chave C.

➡️ Aposte na vitória do Ceará no Campeonato Cearense!

Histórico do confronto

Ceará e Horizonte já se enfrentaram 23 vezes na história, com 14 vitórias para o Vovô, cinco para o Galo do Tabuleiro e quatro empates.

O Alvinegro vem de goleada por 5 a 1 sobre o Ferroviário. São quatro vitórias e um empate na campanha desta temporada.

Mozart, técnico do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Mozart, técnico do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

➡️ Ceará segue com lateral do Bahia no radar, mas vê cenário difícil

Confira as informações do jogo entre Ceará x Horizonte

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X HORIZONTE
CAMPEONATO CEARENSE - 2ª RODADA (SEGUNDA FASE)

📆 Data e horário: domingo, 1º de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube), TVC Esporte (YouTube) e Jogada (redes sociais)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)
🖥️ VAR: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar (Júlio César) e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima e Matheus Araújo; Pedro Henrique, Lucca e Matheusinho. Técnico: Mozart.

HORIZONTE: Frank; Daelson, Bettim, Rafael Augusto e Max; Ramos, Lauro Max, Palominha e Betinho; Paulinho e Léo Ribeiro. Técnico: Adriano Albino.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias