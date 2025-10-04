Cruzeiro x Sport: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Depois de empatar com o líder Flamengo por 0 a 0, quinta-feira (2), no Maracanã, o Cruzeiro enfrenta o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport, neste domingo (5), no Mineirão, às 20h30, pela 27ª rodada. A equipe do técnico Leonardo Jardim tenta voltar a vencer depois de duas partidas – antes do jogo com o Rubro-Negro carioca, a Raposa havia sido derrotada pelo Vasco por 2 a 0, em São Januário. A partida deste domingo (5) terá transmissão pelo “Sportv” e pelo “Premiere”.

Cruzeiro x Sport CRU SPO BRASILEIRÃO 27ª RODADA Data e Hora Domingo, 5 de outubro, às 20h30 Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Onde assistir

Com os dois recentes tropeços, o Cruzeiro caiu para a terceira colocação do Brasileirão, com 51 pontos, um atrás do Palmeiras e a quatro do Flamengo. O Sport está afundando na lanterna, com 15 pontos, e vem de um empate por 2 a 2 com o Fluminense, na Ilha do Retiro, quarta-feira (1º). No turno, a equipe celeste goleou o Leão por 4 a 0, em Recife, em 11 de maio.

A diretoria do Cruzeiro reduziu o preço dos ingressos para a partida contra o Sport, e a expectativa é de um público próximo a 50 mil torcedores, apesar do horário ruim, principalmente para as caravanas do interior do Estado.

O técnico Leonardo Jardim não poderá contar com quatro titulares suspensos. O lateral-direito William foi expulso contra o Flamengo, e o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge receberam o terceiro cartão amarelo.

O garoto Kauã Moraes deve começar na lateral; João Marcelo e Jonathan Jesus disputam a vaga na zaga; Walace pode aparecer no meio-campo; e Gabigol volta a aparecer no time titular. Se o atacante Wanderson continuar de fora, Marquinhos pode entrar no ataque e Matheus Henrique ser escalado no meio.

No Sport, o técnico Daniel Paulista também tem problemas para escalar a equipe. O lateral-direito Matheus Alexandre recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, e o reserva Aderlan queixa-se de desconforto muscular na coxa esquerda. A solução pode ser o improviso do lateral-esquerdo Igor Cariús.

Após cumprir suspensão automática, o atacante Derik Lacerda volta ao time titular. O português Sérgio Oliveira, recuperado de contusão no tornozelo direito, deve ficar no banco.

No turno, na Ilha do Retiro, o Cruzeiro goleou o Sport por 4 a 0 (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Cruzeiro e Sport já se enfrentaram 17 vezes no Mineirão, com 14 vitórias celestes, um empate (em 1986) e duas vitórias do Leão (em 1978 e 2016). Foram 37 gols marcados pela Raposa e apenas oito pelo time pernambucano.

Prováveis escalações de Cruzeiro e Sport

Cruzeiro (Técnico Leonardo Jardim)

Cássio, Kauã Moraes, João Marcelo (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique (Walace), Christian e Matheus Pereira; Gabigol e Wanderson (Marquinhos).

Sport (Técnico Daniel Paulista)

Gabriel; Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Lucas Lima; Barletta e Ignacio Ramírez.