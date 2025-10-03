Torcedor do Cruzeiro atende pedido do técnico e 40 mil já garantiram ingresso para domingo (5)

A promoção no preço dos ingressos, a boa campanha no Campeonato Brasileiro e a convocação do técnico Leonardo Jardim surtiram efeito, e a torcida do Cruzeiro deverá lotar o Mineirão, domingo (5), na partida contra o Sport, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. Na nova parcial da venda antecipada, divulgada pelo clube, na tarde desta sexta-feira (3), mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos.

Por causa do horário ruim de domingo à noite, principalmente para o torcedor do interior do Estado, o Cruzeiro reduziu o preço dos ingressos para a partida contra o Sport. Os sócios do Programa 5 Estrelas pagam apenas R$ 30 em qualquer setor do Mineirão. Para o torcedor não-sócio, o preço é de R$ 60 ou R$ 80.

Após o empate com o Flamengo por 0 a 0, quinta-feira (2), no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim lembrou da importância do torcedor para incentivar a equipe diante do Sport, principalmente por causa do pouco tempo de recuperação dos jogadores.

- No Mineirão, temos a possibilidade de encher o estádio contra o Sport e ser o 12º jogador para este grupo, porque acho que ele merece. Não só por este jogo, mas pela atitude contínua – disse o técnico do Cruzeiro.

Com os resultados da 26ª rodada, o Cruzeiro caiu para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, um a menos que o Palmeiras e quatro atrás do líder Flamengo. Depois de dois tropeços no Rio de Janeiro (derrota para o Vasco e empate com o Rubro-Negro), a Raposa tenta voltar a vencer para se manter na briga pela liderança do Brasileirão.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Sport: