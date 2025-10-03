Técnico do Cruzeiro avalia mudanças no calendário do futebol brasileiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após o empate com o Flamengo por 0 a 0, nesta quinta-feira (2), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, comentou sobre o novo calendário do futebol brasileiro, adotado a partir de 2026. O treinador português, de modo geral, aprovou as mudanças anunciadas pela CBF na quarta-feira (1º).

- O futebol no Brasil está se adaptando àquilo que é a realidade em todos os campeonatos do mundo, da Europa, da Ásia, que é ter um campeonato de Série A, de primeira divisão, que seja ao longo do ano. Acho que essa adaptação é boa, porque teremos um campeonato que começa em janeiro e acaba em dezembro, como em todos os países, que começa em agosto e acaba em maio. É importante – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva no Maracanã.

Na próxima temporada, o Campeonato Brasileiro da Série A será disputado a partir de 28 de janeiro e encerrado em 2 de dezembro. Os estaduais serão realizados em apenas 11 datas e simultaneamente às primeiras rodadas do Brasileirão.

Técnico demonstra preocupação com período de férias e pré-temporada do Cruzeiro em 2026

Após eliminar Atlético-MG, Cruzeiro disputa semifinal da Copa do Brasil em dezembro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O técnico do Cruzeiro, no entanto, demonstrou preocupação com uma questão, ainda relacionada à atual temporada. Classificada para as semifinais da Copa do Brasil, a equipe celeste vai enfrentar o Corinthians nos dias 10 e 14 de dezembro – se passar pelo Timão, o Cruzeiro disputa as finais nos dias 17 e 21.

- As equipes que estão nas semifinais da Copa do Brasil têm que dar férias e depois voltar para treinar e começar no dia 11 (de janeiro). Já estamos pensando em algumas ideias para que a gente possa jogar o estadual, mas sem prejudicar o planejamento da temporada, principalmente nas condições das competições da primeira divisão e, também, das internacionais - espero que a gente esteja presente também – lembrou Leonardo Jardim.