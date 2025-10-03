Jardim explica função de Matheus Henrique no empate do Cruzeiro

A principal dúvida quanto à escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Flamengo, nesta quinta-feira (2), no Maracanã, era quanto ao substituto do atacante Wanderson, vetado após reclamar de lombalgia no treino de quarta-feira (1º), na Toca da Raposa. A escolha do técnico Leonardo Jardim foi pelo meia Matheus Henrique e, após o empate por 0 a 0, o treinador explicou o motivo.

- Passamos para quase um 4-4-2 em losango, liberando Matheus Pereira e Kaio Jorge no ataque, com Matheus Henrique, Christian e Lucas Silva à frente do Romero. Sabíamos que o Flamengo joga muito por dentro e queríamos estar equilibrados quando não estivéssemos com a bola. E com a bola, ganharíamos superioridade na circulação – disse Leonardo Jardim.

Na zona mista no Maracanã, Matheus Henrique falou sobre a função diferente que exerceu diante do Flamengo, atuando pelo lado esquerdo do campo:

- Foi uma função nova, mas, como eu sempre falo, o mister dá muita confiança. Então, se ele acredita que eu posso jogar ali, eu sempre entrego o meu máximo, eu sempre faço tudo para ajudar os companheiros dentro de campo. E foi um grande dia, grande jogo de todos – afirmou o jogador do Cruzeiro.

Leonardo Jardim recebe elogios de Matheus Henrique por orientações a jogadores do Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O meia também destacou o trabalho de Leonardo Jardim de aproveitar jogadores em mais de uma função:

- O mister tem muita sabedoria, ele enxerga coisas que mostra pra gente que é possível ser feito. Ele mostra pra mim, para o Christian, para o Eduardo, que, às vezes, joga por dentro, pelo lado, de falso nove, ao lado do Kaio. Então isso é muito bom, fico feliz de poder estar ajudando de alguma maneira – disse Matheus Henrique.

continua após a publicidade

Matheus Henrique, aos poucos, vem recuperando espaço no time do Cruzeiro

Depois de ficar de fora da equipe por quase cinco meses, por causa da lesão no joelho direito, Matheus Henrique vem sendo aproveitado em quase todos os jogos – desde o retorno na derrota para o Ceará por 2 a 1, no Mineirão, em 27 de julho, o meia atuou em 12 das 13 partidas do Cruzeiro, três delas como titular.

- Nosso time está muito bem, os jogadores que estão iniciando a partida e quem vem do banco está sempre demonstrando resultado. Então fico muito feliz, o professor me deu confiança de jogar nessa posição, por mais que não é a minha, mas é o que eu sempre falo: é entregar ao máximo e fazer de tudo pelo Cruzeiro – acrescentou.