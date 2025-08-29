Cruzeiro x São Paulo, pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado (30), às 21h, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm de vitória na rodada passada e esperam manter o bom rendimento recente. No jogo do turno, houve empate por 1 a 1, no Morumbis, em 13 de abril. A partida terá transmissão do “Sportv” e do “Premiere”.

Cruzeiro x São Paulo CRU SAO 22ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO Data e Hora Sábado, 30 de agosto de 2025, às 21h Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

O Cruzeiro ocupa a terceira colocação no Brasileirão, com 41 pontos, atrás de Flamengo (46) e Palmeiras (42). Na rodada passada, a Raposa interrompeu a sequência de duas partidas sem vitória na competição, ao derrotar o Internacional por 2 a 1, sábado (23), no Mineirão. E na quarta-feira (27), a equipe do técnico Leonardo Jardim venceu a primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil: 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV.

O São Paulo está na sétima posição do Brasileirão, com 32 pontos, e vem em grande ascensão sob o comando do técnico Hernán Crespo. Além de estar classificado para as quartas de final da Copa Libertadores, o Tricolor paulista não perde há oito rodadas no Brasileiro, com seis vitórias e dois empates – no domingo (24), derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, no Morumbis.

No turno, São Paulo e Cruzeiro empataram por 1 a 1, no Morumbis (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Veja o que os técnicos de Cruzeiro e São Paulo preparam para o jogo deste sábado (30)

Para o jogo deste sábado (30), Leonardo Jardim já anunciou que deverá poupar alguns jogadores, por causa do desgaste físico, principalmente após o clássico de quarta-feira (27). O zagueiro Fabrício Bruno e os atacantes Wanderson e Kaio Jorge, os que mais atuaram nos últimos jogos, são os mais prováveis de começar no banco de reservas.

No São Paulo, Hernán Crespo tem vários desfalques. O zagueiro Arboleda, o volante Marcos Antônio, o meia Lucas Moura e o atacante André Silva estão no departamento médico. O lateral-esquerdo Enzo Díaz recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG e cumpre suspensão. Em compensação, Wendell, que se recupera de contusão na coxa esquerda, pode ser liberado para enfrentar o Cruzeiro.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck (Wendell); Ferreira e Luciano.