Jardim anuncia mudanças no Cruzeiro para jogo contra o São Paulo

O Cruzeiro, a partir desta quinta-feira (28), passa a pensar no jogo contra o São Paulo, sábado (30), no Mineirão, às 21h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que o jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no Mineirão, será somente dia 11. Após a vitória por 2 a 0, no clássico desta quarta-feira (27), na Arena MRV, o técnico Leonardo Jardim anunciou que deve escalar uma equipe diferente contra o Tricolor paulista:

- Vai ser um jogo terrível, porque o desgaste será muito grande. Vocês sabem que não tenho por hábito poupar. Tenho por hábito gerir. Podemos fazer alguma alteração em relação ao 11 básico e não é para poupar porque para o Campeonato. É para ter uma intensidade boa. Vamos gerir alguns jogadores, não sei se é um, dois ou três… Vou pensar depois – afirmou Leonardo Jardim.

Kaio Jorge e Fabrício Bruno podem ficar de fora do próximo jogo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O atacante colombiano Sinisterra, que foi apresentado na sexta-feira (22), na Toca da Raposa, não ficou nem no banco de reservas no clássico contra o Atlético-MG. O técnico do Cruzeiro disse que ainda vai avaliar o jogador melhor, para que, talvez, seja aproveitado no decorrer do jogo contra o São Paulo.

- O Sinisterra é um jogador que veio com algum déficit físico, porque teve uma lesão no tornozelo, ficou quatro semanas parado e voltou a treinar apenas três dias antes de vir para cá. Para o jogo contra o São Paulo, como opção para entrar, vamos ver sua condição. Depois, vamos ter uma semana de parada para aumentar os níveis e sua condição para que nos ajude – disse Leonardo Jardim.

Jardim fala o que espera do novo reforço do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, no entanto, fez questão de ressaltar qual será o papel de Sinisterra na equipe:

- Importante não por pressão em cima. Ninguém chega ao Cruzeiro para resolver os problemas. Chega para ser mais um. Pode ser titular e pode provar isso quando cá estiver. Acredito que é um jogador que vai nos dar outras valias na frente, de técnica, de um contra um, diferente do que temos na frente – disse Leonardo Jardim.

Os jogadores do Cruzeiro já se reapresentam na manhã desta quinta-feira (28), na Toca da Raposa. Na sexta-feira (29), haverá treino à tarde, seguido de concentração para a partida contra o São Paulo.