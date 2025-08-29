São Paulo consulta artilheiro da Série B para reforçar o ataque

O São Paulo consultou o jogador Pedro Rocha, artilheiro da Série B e jogador do Remo. A informação foi antecipada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

A reportagem confirmou que no momento não houve uma proposta. Pedro é um dos grandes destaques da Série B do Brasileirão. Ao todo, são dez gols marcados. Revelado pelo Grêmio, passou por times como Spartak Moscow (RUS), Flamengo, Athletico Paranaense, Fortaleza e Criciúma.

No Remo, o atacante tem contrato até o final do ano. Como dito, são dez gols no Brasileirão, mas na temporada também se destaca. Em 33 jogos, foram 14 gols marcados. A equipe é a sexta colocada na competição.

continua após a publicidade

O Tricolor busca um reforço que chegue por empréstimo ou sem exigir uma compensação financeira. Do lado do clube, isso pode ser um problema. O Remo entende que liberaria o atleta por um determinado valor. O L! apurou que não deveria ser um valor alto, mas no momento, o time buscaria outro molde.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

(Foto: Mateus Dutra/AGIF)

São Paulo mira centroavante com urgência

A reportagem confirmou que o Tricolor pensa em agir com rapidez no mercado, visando que a janela encerra no dia 2 de setembro. Recentemente, chegou a consultar outros nomes como Gustagol e Marcelo Ryan, mas até agora não fechou com ninguém.

continua após a publicidade

Moldes como Dinenno e Marcos Antônio são vistos como os principais exemplos. Desta forma, ter esta compensação financeira não seria o caminho ideal no momento. A ideia era mesmo trazer por empréstimo, nas condições citadas anteriormente.

A urgência surgiu com a lesão de André Silva. Sem Ryan Francisco e sem Calleri, ambos com cirurgias recentes no LCA, André ainda tem um caso a ser debatido. Não existe a certeza se sua lesão, também ligamentar, será caso de cirurgia ou não, mas entende-se que o prazo de recuperação será longo.