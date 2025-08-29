Magnata grego confirma negociação com o São Paulo para investir em Cotia

Evangelos Marinakis, magnata grego, confirmou as negociações com o São Paulo para investir nas categorias de base do time. Em entrevista ao portal "TNT Sports", deu detalhes sobre a situação.

As negociações entre Marinakis e o São Paulo se pautam em conversas que duram desde o começo do ano. O Lance! apurou que esses assuntos existem há algum tempo e sempre foram vistos com bons olhos por parte do Tricolor. Porém, existem alguns processos que precisam ser tomados, como aprovação e discussão por parte do Conselho Deliberativo, o que deve caminhar em breve também.

Marinakis falou sobre as negociações e disse que estava examinando vários clubes. De acordo com o bilionário, a ideia principal é olhar para as categorias de base pensando nos ativos.

- Nós estamos examinando vários clubes. Nós temos grande interesse nas categorias de base, nos talentos jovens, estamos buscando unir com uma das maiores categorias de base do Brasil, com o São Paulo. Nós tivemos conversas sérias e discussões. Como eu disse, o Brasil é um país que eu amo, e realmente valorizo o talento e o 'espírito', o futebol é uma forma de vida - disse Marinakis.

- Estamos interessados na categoria de base do São Paulo, tivemos conversas, eu estive em São Paulo. Vimos um grande jogo no Maracanã com a nossa equipe juvenil no ano passado - completou.

Evangelos Marinakis é dono do Olympiacos, da Grécia, e do Nottingham Forest, da Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram: @evangelos.marinakis)

Como funcionaria o acordo entre Marinakis e o São Paulo?

A negociação entre São Paulo e Evangelos Marinakis é visando um investimento principalmente em Cotia, base do clube. Ou seja, para que comece a ter direito no passe dos jovens atletas formados nas categorias de base, vistos como ativos valiosos pelo empresário.

Não seria uma compra das categorias de base, interpretada pelo São Paulo como patrimônio do clube, mas sim uma forma de investimento, de fato.

Além disso, Marinakis teria maior influência no futebol europeu, o que poderia abrir portas para os jovens talentos tricolores, como se fosse uma vitrine.