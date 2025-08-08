Neymar é motivo de preocupação para jogadores do Cruzeiro
Goleiro Cássio e volante Christian destacam qualidades do craque do Santos
O atacante Neymar, do Santos, vai merecer atenção especial dos jogadores do Cruzeiro na partida de domingo (10), às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio e o volante Christian destacam as qualidades do adversário e pedem atenção redobrada com o craque santista.
- Ele é um jogador fora do normal. Na minha opinião, é um dos maiores que tem no planeta, torço muito para que ele consiga nos ajudar na próxima Copa do Mundo. Mas espero que a gente possa controlar as ações dele nesse jogo. Tenho máximo respeito pelo Santos e pelo Neymar e temos que pensar no contexto geral, que vamos enfrentar uma equipe cheia de jogadores de qualidade e o Neymar, um cara perigoso de se jogar contra – afirmou Cássio, em entrevista à Betfair, casa de apostas patrocinadora master do Cruzeiro.
- O Neymar é um grande jogador da história brasileira. Acho que também é ídolo de muitos jogadores e torcedores. Com certeza, vai ser um grande confronto. Tenho certeza que o professor vai passar tudo o que vamos ter que fazer para nos defendermos muito bem e sei que vamos fazer um bom trabalho nesta partida, buscando a vitória – disse Christian à Betfair.
Os dois jogadores que o bom momento da equipe é um fator que pode desequilibrar a partida. O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileiro, com 37 pontos, e, na quinta-feira (7), se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, com a vitória por 2 a 0 sobre o CRB, em Maceió.
- A gente está muito feliz com o desempenho da equipe. É sempre bom brigar pela parte de cima da tabela, mas o nosso maior foco é buscar vaga na Libertadores. É pensar jogo a jogo e seguir vencendo, que é a grande meta da nossa equipe. Sabemos que ainda temos muitas rodadas pela frente, se seguirmos vencendo, ganhando no final de semana, tudo ajudará para que conquistemos coisas grandes no futuro – disse o volante Christian.
Cássio aponta a regularidade como ponto positivo do Cruzeiro
- Estamos felizes pelo momento que o Cruzeiro vive dentro de campo. Trabalhamos com muito empenho e dedicação. As coisas têm acontecido de forma positiva. E nosso objetivo hoje é pensar no jogo a jogo, ganhar a próxima partida sempre, acho que é essa a ambição que temos de ter. E com resultados positivos e essa regularidade, a tendência é que o time fique na parte de cima da tabela – completou o goleiro Cássio.
