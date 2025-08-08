Mayke celebra estreia pelo Santos e projeta duelo contra o Cruzeiro: ‘Impor nosso jogo’

O lateral-direito Mayke fez a estreia com a camisa do Santos no duelo diante do Juventude, na última segunda-feira (4), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador chegou à Baixada Santista na semana passada, depois de nove temporadas no Palmeiras.

Na entrevista coletiva de apresentação, realizada no dia 31 de julho, ele já tinha ressaltado o desejo de estrear, já que estava bem fisicamente.

— Desde quando cheguei, já estava muito ansioso por esse momento, para chegar logo o dia da estreia. Mas o importante dessa estreia era a vitória, e ela veio. Consegui estrear e ajudar o nosso elenco foi muito bom. Agora é seguir com o trabalho para crescer cada vez mais — afirmou o camisa 2 do Peixe.

Mayke estreia pelo Santos na vitória por 3 a 1 diante do Juventude. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Com Mayke à disposição, o Santos segue na preparação para encarar o Cruzeiro no próximo domingo (10), às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão.

A equipe mineira é a vice-líder da competição, com 37 pontos, e vem de vitória sobre o Botafogo fora de casa. O lateral santista admitiu a dificuldade do duelo, mas vê o Alvinegro Praiano com condições de buscar o triunfo em Belo Horizonte.

— É um jogo muito difícil, sim. Sabemos que o Cruzeiro está com um elenco muito bom, jogadores com muita qualidade. Mas o nosso elenco também tem muita qualidade. Cheguei aqui e pude ver que todos que estão aqui vão dar o máximo para tirar o Santos dessa situação. E vamos lá para impor o nosso jogo. Sabemos que vai ser fora de casa, com a torcida deles, no campo deles. Mas nada é impossível. Vamos lá para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os três pontos — concluiu Mayke.

Nova Vila Belmiro:

Em meio à preparação para o Campeonato Brasileiro, o Santos também faz anúncios importantes fora de campo. Nesta sexta-feira (8), o clube vai anunciar a aprovação do projeto de construção do novo estádio, em parceria com a construtora WTorre e a Prefeitura de Santos.

O evento estava marcado para ocorrer na semana passada, mas um grave incêndio ocorrido na Baixada Santista adiou a cerimônia.

O anúncio será feito nesta sexta-feira (8), às 11h, na Prefeitura de Santos, com a presença do presidente Marcelo Teixeira.